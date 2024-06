Susana Díaz pregunta al PP-A por qué no reclama el dinero de las prejubilaciones de los ERE si hubo fraude

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de Andalucía Susana Díaz ha preguntado al actual Gobierno andaluz del PP por qué no reclama a los trabajadores el dinero del que se beneficiaron con las prejubilaciones de expedientes de regulación de empleo (ERE) si hubo fraude. En su opinión, no lo hace porque el Ejecutivo de Juanma Moreno sabe que "ahí no estaba el fraude" de los ERE, sino en "las ayudas mal dadas al empleo".

"¿Por qué no ha reclamado el Gobierno del PP en Andalucía el dinero que supuestamente, dice el PP, se ha defraudado a los trabajadores? ¿Por qué no le ha reclamado ese dinero en estos cinco años a miles de trabajadores que devolviesen las prejubilaciones?", ha preguntado la política socialista durante su intervención en una tertulia en el programa 'Espejo Público' de Antena 3, que ha recogido Europa Press.

La respuesta a su cuestión, según la expresidenta andaluza, es que el Gobierno del PP en Andalucía "ha tenido tiempo en una legislatura y media" de haber anulado las prejubilaciones de los ERE, y que en cambio, a día de hoy, "sigue pagando a miles de trabajadores sus prejubilaciones".

Para Susana Díaz "no es verdad" que "todo ese dinero" --en referencia a los 680 millones en los que la Fiscalía Anticorrupción cifró lo defraudado en los ERE-- forme parte del fraude, ya que si fuera así no sería posible que la Junta de Andalucía del PP siga, en 2024, pagando ayudas a los trabajadores para su prejubilación. "Y yo no creo que Moreno Bonilla esté prevaricando", ha agregado.

"HUBO FRAUDE EN EMPLEO"

Por otra parte, la expresidenta de Andalucía reconocido que donde sí hubo fraude fue en la Consejería de Empleo, algo que "nadie niega". No obstante, ha lamentado que en este tiempo "se ha querido extender la mancha" para "alcanzar a los presidentes de la Junta de Andalucía torciendo algo tan básico como son las leyes".

Ha puesto como ejemplo que tuvo que "aguantar" que una jueza de instrucción dijera en la portada de un medio de comunicación que ella y el ex vicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra la estaban "nada menos que coaccionando" cuando no la habían visto en su vida. "Fuimos respetuosos con todo lo que había hecho a lo largo de la instrucción, aunque teníamos todo el derecho a no compartirlo", ha agregado.

Por último, ha hecho hincapié en que "una ley de presupuesto no delinque" ni prevarica o malversa, sino que lo hacen "quienes están al frente de la responsabilidad". También ha hecho un llamamiento al PP andaluz a "respetar las instituciones y no desvalorarlas", incluso cuando las decisiones judiciales "no son de su agrado", después de que el Tribunal Constitucional haya anulado la condena a la exministra socialista Magdalena Álvarez por su papel en los ERE.