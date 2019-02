El 'susanista' Antonio Pradas quiere repetir en las listas del PSOE al Congreso por Andalucía

Publicado 19/02/2019 12:27:13 CET

El presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso, el socialista Antonio Pradas, persona cercana a la expresidenta andaluza Susana Díaz, ha manifestado su deseo de poder repetir en las listas del PSOE como diputado por Andalucía ante las elecciones generales previstas para el próximo 28 de abril.

Así lo ha expresado Pradas a los periodistas a su entrada en la habitual reunión de los martes del Grupo Socialista en el Congreso, al ser preguntado sobre si confía en poder optar a seguir con su escaño teniendo en que cuenta que el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha avanzado que habrá cambios en las listas electorales.

FUE 'NÚMERO UNO' POR SEVILLA

Pradas, que formó parte de la Ejecutiva Federal del PSOE hasta el Comité que en octubre de 2016 hizo caer a Pedro Sánchez, llegó al Congreso como 'número uno' por Sevilla en las pasadas elecciones, pero ahora se baraja la posibilidad de que este puesto se reserva a la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El parlamentario sevillano, qwue forma partye de la Ejecutiva regional de Susana Díaz, ha dicho tener confianza en que el PSOE hará "lo que estime conveniente" y se ha puesto a disposición de lo que decida el partido, pero ha mostrado su deseo de repetir en el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, donde lleva desde la décima legislatura, la de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy.

"Es un trabajo que me ha gustado, que lo he desarrollado lo mejor que he podido y con el que he contribuido a defender los intereses de Andalucía", ha señalado Pradas, incidiendo en que está dispuesto a seguir haciendo ese trabajo en Madrid o en donde el PSOE le sitúe. "Lo hecho antes en otras responsabilidades, y voy a estar siempre a lo que diga el partido", ha concluido.

ÁNGELES ÁLVAREZ QUIERE SEGUIR TRABAJANDO POR LAS MUJERES

De su lado, la portavoz de Igualdad del PSOE y diputada por Madrid, Ángeles Álvarez, quien también se decantó por Susana Díaz en la carrera por el liderazgo de PSOE, ha señalado que le gustaría seguir trabajando desde el Congreso o desde cualquier otro ámbito, "incluido el de la calle", por la defensa de los derechos de las mujeres.

"Estoy siempre a disposición de mi partido", ha indicado la 'número cuatro' por Madrid, quien ha dicho tener el convencimiento pleno de que el PSOE no sólo es "el partido que mejor representa los intereses de las mujeres", sino "el más útil" para ellas. "Ése es mi ámbito de actuación y si no es en las listas desde otros espacios ahí seguiremos", ha apuntado.