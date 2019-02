Montero, a disposición del partido de cara al 28A, destaca la unidad en el partido

Actualizado 18/02/2019 19:50:25 CET

SEVILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha mostrado a disposición del partido de cara a formar parte de las listas para las elecciones generales del próximo 28 de abril, al tiempo que ha destacado la unidad que se vive en el partido en estos momentos. "Vamos todos a una", ha subrayado la socialista.

En una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Montero ha explicado que ha ocupado diferentes posiciones en las listas a lo largo de su carrera política y, preguntada sobre si le gustaría encabezar la lista de Sevilla al Congreso, ha respondido que si el partido se lo pide estará "encantada", pero que si le dice que vaya en otra posición, "igual lo haré".

"Las listas tienen que estar llenas de hombres y mujeres capaces que representan el talento y el compromiso de este partido y que cuenten con el mayor consenso para que todo el mundo se sienta implicado", ha afirmado la ministra, quien ha insistido en que "el puesto que me den será estupendo y si no fuera en las listas, también".

Preguntada sobre el hecho de que su nombre siempre esté en todas las quinielas, ha indicado que siempre ha entendido que tenía que destinar toda su "ilusión, fuerza e intensidad" a la responsabilidad que ocupaba en cada momento. "No concibo que las responsabilidades sean un paso intermedio para llegar de un lado a otro", ha sostenido.

Montero ha agradecido la ovación que recibió en el acto celebrado el pasado sábado en Sevilla durante la presentación de la candidatura de Juan Espadas a la reelección como alcalde, con la presencia de Pedro Sánchez y Susana Díaz. Según ha afirmado, "hace que vuelvas a Madrid con todas las ganas porque viene de la gente de tu tierra".

"Todo ese cariño e ilusión me sirve para levantarme por la mañana sabiendo que hay cosas importantes que hacer y todo un partido detrás", ha manifestado la ministra de Hacienda, quien preguntada sobre la relación entre Sánchez y Díaz, ha respondido que entre ambos hay "respeto y cercanía" y que las diferencias que pudo haber en su momento por las primarias "quedaron cerradas".

No obstante, Montero ha señalado que se pueden tener opiniones "discordantes", tanto desde Andalucía como desde otros territorios respecto a las decisiones a nivel nacional. "Somos un partido plural", ha destacado la ministra, quien ha querido dejar claro que "a la hora de elecciones, sumamos todas las fuerzas para trabajar conjuntamente". Tenemos el mejor proyecto, no sobra nadie y todos tenemos un papel que jugar", ha apostillado.

De otro lado, sobre el hecho de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, haya dicho que se han encontrado "una herencia envenenada" en el Gobierno andaluz, Montero ha afirmado que el Ejecutivo de Susana Díaz dejó las cuentas "saneadas" y además cumplió con los objetivos de déficit.

"Cuando se refieren a la herencia, probablemente quieran decir que mintieron en la campaña y que desde el primer día han renunciado a muchas de las medidas que anunciaron como la bajada masiva de impuestos o la creación de 600.000 empleos", ha asegurado Montero, quien ha considerado "lamentables" las palabras del consejero de Economía, Rogelio Velasco, sobre este último asunto.

Así, ha criticado que el consejero andaluz afirmara que la promesa de 600.000 empleos durante la legislatura por parte del PP-A fuera "una forma de expresarse en campaña". "Con comentarios así da la sensación que las organizaciones políticas tienen un doble lenguaje, que dicen una cosa para seducir y luego practican otra", ha afirmado Montero, quien ha dicho esperar que los ciudadanos "tomen nota".

ANDALUCÍA, LA QUE MÁS PIERDE SIN PGE

De otro lado, respecto al rechazo en el Congreso del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio, la ministra de Hacienda ha considerado que el debate "puso de manifiesto la mentira en la que se había instalado las derechas, intentando que los ciudadanos discutan entre sí", con la que "se desenmascara una situación que protagonizan el PP y Cs, y sus convidados de piedra desde fuera de la Cámara, Vox".

Montero ha manifestado que Andalucía ha sido una de las comunidades que más ha perdido con el rechazo del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año, porque había más de 2.500 millones de euros que manera directa iban a llegar a la comunidad, con 900 millones en inversión ó 50 millones para un plan de empleo, después de años de "recortes" del anterior Gobierno del PP.

La ministra ha manifestado que el Gobierno central afrontó la negociación de los PGE con seriedad, poniendo claramente "los límites del diálogo" con los partidos independentistas, como era que "no se iba a poner en el orden del día el derecho a la autodeterminación de Cataluña porque no es un derecho; que no se podía permitir ningún tipo de interferencia en procesos judiciales, y que no se iba a aceptar cualquier cuestión que no estuviese en el marco de la legalidad".

"Desde el primer día y hasta el último día de esos contactos siempre hemos puesto claras las reglas de juego", según ha sentenciado Montero, quien ha señalado que de cara al futuro, teniendo en cuenta que "la única solución para Cataluña es una solución dialogada", los interlocutores tienen que tener muy claros cuáles "son el marco y los límites que establece ese diálogo para que nadie se lleve a confusión".