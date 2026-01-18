Suspendida la reunión entre Sánchez y Feijóo de este lunes en Moncloa tras el accidente de dos trenes en Córdoba

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), recibe al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), en el Palacio de la Moncloa, a 13 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La reunión prevista este lunes en el Palacio de la Moncloa entre el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha suspendido tras el accidente de dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba) y que ha provocado al menos 10 fallecidos, según han confirmado a Europa Press fuentes del Gobierno y del PP.

Feijóo ha escrito al presidente del Gobierno planteándole suspender el encuentro porque las noticias que llegan de Córdoba "son muy graves y dolorosas". A su entender, ahora "nada hay más urgente" que atender a las víctimas y a sus familias.

La reunión estaba prevista para este lunes en el Palacio de la Moncloa a las 18.00 horas. En la agenda de esa cita estaba el posible envío de tropas a Ucrania, pero el PP también había pedido hablar de otros asuntos como la situación en Groenlandia y Venezuela, o la financiación autonómica.

LA ATENCIÓN DEBE ESTAR EN LA EMERGENCIA

"Toda la atención debe estar en la emergencia y en averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia", ha manifestado Feijóo, que ha añadido que sus equipos podrán encontrar otra fecha para verse. "Pero hoy la mínima sensibilidad exige posponerlo", ha añadido.

Además, Moncloa ha informado de que con motivo del accidente ferroviario ocurrido en Alcamuz (Córdoba) se cancela la agenda del presidente del Gobierno para este lunes.