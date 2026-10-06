El Constitucional avala amnistiar la malversación de dirigentes del 'procés'

Archivo - El presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, ofrece declaraciones a los medios, a 24 de enero de 2026, en Perpiñán (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional (TC) ha avalado amnistiar el delito de malversación que pesa sobre dirigentes del 'procés' como el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Durante el Pleno celebrado este martes, la mayoría progresista ha respaldado la ponencia del presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, favorable a amnistiar a la exconsejera con ERC Dolors Bassa por la malversación a la que fue condenada por el Tribunal Supremo, que de momento se ha negado a perdonar ese delito, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

La decisión del TC de avalar la amnistía para la malversación puede acelerar el regreso de Puigdemont tras nueve años huido de la justicia y ha tenido lugar un día después del adelanto electoral, tras el 'no' de Junts a los decretos de vivienda del Gobierno.

Conde-Pumpido, enmarcado en el sector progresista, incluyó en su ponencia, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, críticas a la decisión del Supremo de no amnistiar la malversación al apreciar un enriquecimiento personal de carácter patrimonial y afectación a los intereses financieros de la Unión Europea en el proceso que llevó al referéndum catalán del 1 de octubre de 2017, que fue declarado ilegal por el Constitucional.

Para el presidente del TC, el Supremo realizó una "interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad" de la ley de amnistía, a la vez que hace hincapié en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró en su sentencia del pasado julio, con la que avaló la amnistía, que "no puede apreciarse que los intereses financieros" comunitarios "se vean afectados por el mero hecho de la disminución de la renta nacional básica".

FALTA DE COHERENCIA

Las resoluciones que no han perdonado la malversación, según su borrador de ponencia, "han incurrido en una interpretación impredecible de los preceptos aplicables".

Y, "además, al apartarse de la finalidad de la ley de amnistía, no han mantenido el nexo de coherencia necesario entre la decisión adoptada, la norma que le sirve de fundamento y los fines que justifican la institución de la amnistía", apostilló.

El presidente del TC señalaba que el Supremo excedió los límites al "expulsar" del ámbito de aplicación de la ley "supuestos de malversación que están comprendidos en su tenor literal y que son idóneos para realizar su fin último de pacificación del conflicto social e institucional generado por el proceso secesionista en Cataluña".

De ahí consideraba que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la exconsejera y subraya que, en los hechos por los que fue condenada, concurren los presupuestos que determinarían su encaje dentro de la amnistía.

Conde-Pumpido declaraba nulas las resoluciones del Supremo, reclamaba que "se declare amnistiado el delito de malversación" y que se hiciera con el "carácter preferente y urgente" que establece la propia ley.

EL 'SÍ' DEL TJUE Y LA DECISIÓN DEL SUPREMO

Esta deliberación sobre los recursos de amparo llega después del respaldo a la medida de gracia por parte del TJUE, que descartó una de las premisas del Supremo para no conceder definitivamente la amnistía, esto es, que se afectó a los intereses financieros de la Unión Europea con el referéndum ilegal. No obstante, no se pronunció sobre el otro supuesto apreciado por el alto tribunal, que hubo beneficio personal para los dirigentes independentistas.

Cuando se oficialice el aval del TC, el Supremo agilizará su decisión sobre aplicar la amnistía a Puigdemont y el resto de recurrentes, después de que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado también se mostraran partidarias de perdonar la malversación.

Según fuentes del Supremo consultadas por Europa Press, de estimarse los recursos de amparo de Turull y Bassa, se aplicará la amnistía al expresidente de la Generalitat si la doctrina del Constitucional puede aplicarse a todos los recurrentes.

Es decir, la amnistía podría aplicarse a Puigdemont siempre y cuando la argumentación del Constitucional sobre Turull y Bassa contemple una doctrina extensible a los otros recurrentes.

De darse estas circunstancias, el magistrado del alto tribunal instructor del 'procés', Pablo Llarena, aplicaría la amnistía a Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, procesados y sin juzgar por haber huido en 2017, mientras que la Sala de lo Penal tendrá que pronunciarse sobre los condenados: Junqueras, Turull, Bassa y Romeva.