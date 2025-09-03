Tellado, a Albares tras achacar "más influencia en Europa" a Feijóo que a Sánchez: "Ánimo con la bronca del jefe"

Archivo - La vicesecretaria de Regeración del PP, Cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

Pons dice que afirmar que Feijóo "influye más que él es reconocer que es un mindundi": "España merece un ministro que influya y no llore"

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este miércoles que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha "afirmado varias veces" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tiene "mucha más influencia en Europa" que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

"Ánimo con la bronca del jefe, ministro", ha exclamado Tellado, después de que Albares haya acusado al presidente del PP de intermediar con los gobiernos europeos de su mismo grupo político para "echar el resto" y boicotear la oficialidad de catalán, euskera y gallego en la UE.

En una entrevista en 'Onda Cero', el jefe de la diplomacia española se ha mostrado convencido de que si no se ha alcanzando aún un acuerdo para que las tres lenguas cooficiales se incluyan en el reglamento lingüístico de la UE es porque "el PP está haciendo todo lo que está en su mano para boicotear las lenguas oficiales españolas".

"QUE VERGÜENZA"

Según el 'número dos' del PP, en "su obsesión por atacar a Feijóo", el ministro de Asuntos de Exteriores "ha afirmado varias veces que el presidente del PP tiene mucha más influencia en Europa que Sánchez y él mismo".

En un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Tellado ha resaltado que el presidente del Gobierno y el ministro de Exteriores "cada día pintan menos en política internacional por sus hipotecas domésticas".

Más duro aún ha sido el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, quien ha recalcado que si Albares "no consigue que el catalán sea oficial en Europa será porque hay países que no lo ven y porque es una pifia de ministro".

"Decir que Feijóo influye más que él es reconocer que es un mindundi. España merece un ministro de Asuntos Exteriores que influya y no llore. Qué vergüenza", ha exclamado el eurodiputado del PP en un mensaje en la misma red social.

González Pons ha indicado que si Feijóo como líder de la oposición "tiene más influencia en los gobiernos europeos que el propio Gobierno de España es que el ministro de Exteriores es un inútil funcional en política europea". "Es patético que Albares se considere menos influyente que el PP en la UE", ha finalizado.