Tellado apoya a Mañueco ante las críticas por su gestión de los incendios, que califica de "caza de brujas"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa, en la sede del PP, a 6 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha trasladado este jueves su respaldo al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ante las críticas por su gestión de los incendios forestales, que ha tildado de "caza de brujas".

Así lo ha hecho Tellado en la víspera de la comparecencia de Mañueco en las Cortes autonómicas para dar cuenta de las actuaciones para luchar contra el fuego, que ha quemado 140.000 hectáreas. El presidente autonómico no interrumpió sus vacaciones en Cádiz al inicio de la emergencia, alegando que había estado "pendiente desde el primer minuto".

"Mañueco ha estado a la altura, al pie del cañón y no ha escatimado recursos y esfuerzos", ha sostenido Tellado en una entrevista concedida a 'Al Rojo Vivo' en 'LaSexta', recogida por Europa Press, en la que también ha evitado condenar la ausencia del consejero de Medioambiente castellanoleonés, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la emergencia. "Creo que hay un intento del PSOE por politizarlo absolutamente todo", ha censurado.

El secretario general 'popular' se ha centrado en cargar contra el Gobierno por "no atender las demandas" de las comunidades autónomas para combatir los incendios, o atenderlas de forma "rácana". "En ninguna comunidad autónoma ha habido problema de gestión de medios, pero las peticiones que se han cursado han sido desatendidas, las responsabilidades se deben señalar: las comunidades autónomas han pedido y el Gobierno no ha prestado, todo lo demás son cazas de brujas", ha resumido.

LAS COMPARECENCIAS DE LOS PRESIDENTES DE CCAA

Por otro lado, ha arremetido contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, por sugerir que los presidentes autonómicos 'populares' afectados por los fuegos comparezcan en el Senado para explicar su gestión. Ha calificado el planteamiento de "absurdo" y de ser un intento de "echar balones fuera".

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, aseguró ayer que su formación está valorando convocar más adelante la Comisión General de las Comunidades Autónomas para que los presidentes regionales puedan hablar sobre los incendios que están asolando gran parte del territorio español, aunque ha precisado que serían comparecencias en clave "propositiva".

Cuestionado por el hecho de que Mañueco no comparece voluntariamente en las Cortes, Tellado ha defendido que "cada uno decide cuál es el momento oportuno" y ha justificado que el presidente autonómico pensara que lo correcto era hacerlo cuando la emergencia concluya. Ve distinto forzar a los ministros a acudir al Congreso o al Senado porque ellos "no se están encargando de la gestión directa de los incendios".