Tellado arremete contra Robles ante la crisis en Ceuta: "Déjate de tuits y manda al Ejército"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa tras una reunión de los consejeros de Medio Ambiente de las CCAA gobernadas por el PP, en la sede nacional del Partido Popular, a 30 de julio de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha arremetido contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la que ha acusado de abandonar a los ceutíes y ser responsable de la crisis en la ciudad autónoma.

"Déjate de tuits y manda al ejército, Margarita, que eres ministra del Gobierno que ha causado esta situación y que ha abandonado a nuestros compatriotas ceutíes", ha lanzado en la red social 'X'.

Con ello, reaccionaba a las declaraciones de la ministra de Defensa en las que señalaba que la emergencia desatada en Ceuta "no es una guerra", sino que se trata de "seres humanos" que llegan "engañados" a la ciudad autónoma desde Marruecos.

Ante estas palabras, Tellado le ha respondido que la situación en la ciudad autónoma es una "crisis internacional que atenta contra la integridad territorial de España", provocada por el Gobierno del que forma parte.

En otro mensaje, el secretario general del PP sostiene que en esta crisis "o los servicios de inteligencia avisaron del asalto en Ceuta" y el presidente, Pedro, Sánchez, "ignoró la alarma"; o el sistema de información del Estado "falló por completo".

"En ambos casos, quien cometió semejante negligencia no está capacitado para gestionar esta crisis. Necesitamos un presidente responsable y Sánchez no lo es", ha zanjado para compartir un comunicado del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la situación en Ceuta.