Tellado carga contra Vox por su 'no' a Guardiola: "Ahora Abascal irá a CyL a pedir el voto y bloquear también esta CCAA"

MADRID 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado duramente este viernes contra Vox por su 'no' a María Guardiola como presidenta de la Junta de Extremadura y ha asegurado que el líder de ese partido, Santiago Abascal, irá ahora a Castilla y León a pedir el voto para "bloquear también" esta comunidad.

Así se ha pronunciado después de que Vox haya vuelto a rechazar este viernes en la segunda votación la investidura de Guardiola como presidenta, que únicamente ha contado con el apoyo de los 29 diputados del PP. En esta segunda votación, solo le bastaba la abstención de Vox para ser investida con mayoría simple.

El 'número dos' del PP ha señalado que Vox lleva "siete días sin querer sentarse a negociar" pero ha advertido de que en esa formación están "muy centrados en las purgas internas", en alusión a la expulsión de Javier Ortega Smith y el exlíder de Murcia José Ángel Antelo (aunque este caso es suspensión cautelar).

"CUESTIÓN DE PRIORIDADES"

Según Tellado, es una "cuestión de prioridades". "Después de votar con el PSOE y Podemos en contra de la investidura de María Guardiola, ahora Abascal irá a Castilla y León a pedir el voto a los ciudadanos de centro derecha para bloquear también esta comunidad", ha afirmado, en un mensaje en 'X', que ha recogido Europa Press.

Los 'populares' llevan una semana presionando a Vox para que permita la investidura de a Guardiola y haciendo llamamientos al entendimiento. Anoche mismo emitió un comunicado pidiendo a ese partido que "recapacitara", después de que los de Abascal hubieran confirmado al PP que su voto sería 'no'.

El "no" lleva días decidido y probablemente no guarde relación con las conversaciones mantenidas en Extremadura sino que obedezca a factores externos, según fuentes de la formación.

"Nunca pensamos que el partido de Santiago Abascal uniría sus votos al partido de Pedro Sánchez en contra de un gobierno del Partido Popular", señalaron los 'populares', que añadieron que ese "no" lleva días "decidido" y "obedece a factores externos", aludiendo a la campaña electoral en CyL.