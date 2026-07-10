Tellado dice que España "necesita mejores servicios públicos" para prevenir tragedias como el incendio de Los Gallardos

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en los cursos de verano de la UCM en San Lorenzo de El Escorial - RAAFA BASTANTE - EUROPA PRESS

SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que España "necesita mejores públicos" para "prevenir y combatir tragedias" como la del incendio en la localidad almeriense de Los Gallardos, que ya ha dejado once fallecidos y al menos 19 personas no localizadas. Además, ha recalcado que también es "crucial apostar por la colaboración entre Administraciones".

Así se ha pronunciado en los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid que se celebran en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), donde ha arrancado su discurso mandando un "sentido pésame" a los familiares de las personas que "lamentablemente han perdido su vida" en esos "terribles incendios", al tiempo que ha trasladado todo su "ánimo" y "cariño" a los vecinos de la zona.

Tras agradecer su "esfuerzo" a los profesionales que están trabajando para extinguir definitivamente ese incendio, Tellado ha lanzado un mensaje al conjunto de la sociedad española, y especialmente a Almería, pidiendo "extremar la precaución" y "seguir las recomendaciones de las autoridades" con el objetivo de que "esta pesadilla no se vuelva a repetir".

VE "CRUCIAL" APOSTAR POR LA COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

A renglón seguido, el 'número dos' del PP ha afirmado que España "necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias" como la que han "sufrido hoy precisamente en Almería".

"Se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles". También es crucial apostar por la colaboración entre Administraciones y eso tiene que verse ante hechos tan graves como los que estamos sufriendo", ha manifestado.

Según Tellado, España "necesita urgentemente un Gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión", algo que, a su entender, "se ha abandonado en la política española a lo largo de los últimos años" con el Gobierno de Pedro Sánchez. "España necesita un Gobierno central, centrado en la gestión. Porque hoy, lamentablemente, no lo tenemos", ha criticado.