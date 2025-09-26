Tellado dice que "se estrecha cada vez más" el "cerco judicial" de Sánchez tras los casos de su hermano y su esposa

El secretario general del PP, Miguel Tellado, tras un pleno en el Congreso de los Diputados, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado que los últimos pasos de los jueces en los casos que afectan a Begoña Gómez y David Pérez Sánchez-Castejón, esposa y hermano de Pedro Sánchez, evidencian que "se estrecha cada vez más" el "cerco judicial" del jefe del Ejecutivo.

"Vaya semanita la de Sánchez, pocas veces ha quedado más en evidencia el colapso político, moral y judicial de este Gobierno", ha aseverado Tellado en una vídeo grabado que ha difundido el Partido Popular.

El dirigente del PP ha recalcado que su hermano "ya tiene los dos pies en el banquillo de los acusados" y "otros cuatro jueces han avalado la labor de la instructora que fue atacada por las cloacas del Partido Socialista".

"El hermanísmo tendrá que responder por el puesto que le crearon a medida y que jamás pisó, mismo camino que tomará Begoña Gómez y en este caso ante un jurado popular. De momento por uno de los cinco delitos que le imputan a la mujer del presidente, la malversación que había cometido en el Palacio de la Moncloa", ha apostillado.

Por todo ello, ha subrayado que "el colapso judicial del sanchismo es absoluto". A su entender, no es que el Gobierno haya tenido "una semana, un mes o un año horribilis" sino que están ante "un Gobierno horribilis y Gobierno podrido desde el primer día y hasta el último de sus tentáculos".

"VAPULEADO EN EL PARLAMENTO"

Tellado ha señalado que esta semana Sánchez ha sido "doblemente vapuleado" en el Parlamento, ya que ha sido "tumbada" en el Congreso, la ley que "pretendía trocear la política migratoria, con deserciones incluso dentro de uno de los partidos del Gobierno de coalición", después de que la ley de PSOE y Junts para traspasar la inmigración a Cataluña fuera rechaza por PP, Vox, Podemos y dos diputados de Sumar.

"El Gobierno Frankenstein cayéndose a pedazos y gritando en modo 'sálvese quien pueda'", ha apostillado, para añadir que "la derrota" del Gobierno "ya no es novedad" sino que "es costumbre de cada pleno y en este ha habido récords de deserciones".

Según Tellado, el jefe del Ejecutivo "ya es capaz de poner de acuerdo a Podemos con Vox, al PP con Sumar y a ERC con Junts" porque, según ha dicho, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, "ha sido reprobada por su lamentable negligencia" en el caso pulseras antimaltrato.

EL "ESCÁNDALO" DE LAS PULSERAS ANTIMALTRATO

El secretario general del PP ha recalcado que la mayoría del Congreso le ha dicho que "se vaya a su casa" y "que asuma su responsabilidad por haber desprotegido a víctimas de violencia machista y por insultar a los españoles diciendo que todo eran bulos". "Este escándalo y el comportamiento de Ana Redondo reflejan el colapso moral del Gobierno de Pedro Sánchez", ha apostillado.

Tellado ha afirmado que, ante "toda esta degradación" que rodea a Sánchez, "se levanta la alternativa del PP" y se ha mostrado convencido de que "muy pronto" dejarán "atrás el colapso moral, político y judicial de Pedro Sánchez".