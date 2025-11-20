Tellado exige a Sánchez pedir perdón: "La inhabilitación del fiscal general inhabilita al presidente a seguir"

Archivo - El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ofrece una rueda de prensa en la sede del PP, a 4 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha emplazado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a pedir perdón después de que el Tribunal Supremo haya condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación. Según ha recalcado, ese fallo "inhabilita" también al presidente del Gobierno a seguir.

En concreto, el TS ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

Tellado ha resaltado que "hoy el fiscal general del Estado ha sido condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos" y ha recordado las declaraciones de Sánchez hace meses preguntándose quien iba a pedir disculpas y perdón a García Ortiz.

"'¿Quién va a pedir perdón al fiscal?' Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país", ha declarado Tellado en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press.

En este sentido, el 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha subrayado que el presidente del Gobierno "debe seguir el camino de su fiscal general". "La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir", ha aseverado.

"LA VERDAD SE HA IMPUESTO"

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que en su día Sánchez dijo que "la verdad se impondrá" y ha recalcado que "la verdad se ha impuesto": "el fiscal general del Estado condenado e inhabilitado".

"Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos", ha declarado Gamarra en un mensaje en la misma red social 'X', que ha recogido Europa Press.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha enumerado las personas imputadas que rodean a Sánchez y ha afirmado que el "primer agraciado" es el fiscal general. "Condenado por el TS por revelación de secretos. Inhabilitado 2 años. El fallo ha sido 5-2", ha apostillado.

"LA DEGRADACIÓN ES INSOPORTABLE"

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha resaltado que es un fallo "histórico": "el fiscal general del borrado, inhabilitado". Además, ha recordado que Pedro Sánchez "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz. Pues ahora tendrá que ser él quien pida perdón a los españoles por tanta corrupción. "La degradación es insoportable. España merece otro Gobierno", ha añadido en la misma red social.

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha señalado que el TS condena al fiscal general del Estado "a pesar de la sentencia dictada por Sánchez" en su entrevista en el País, en la que aseguraba que es "inocente". "El Estado. Derecho", ha enfatizado.