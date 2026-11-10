Tellado llama "cobarde" a Sánchez por dar la "espantada" en el funeral por Urda: "Teme la reacción de la gente"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante un encuentro informativo de Europa Press, en el hotel Rosewood Villa Magna, a 10 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha cargado duramente contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por dar la "espantada" este martes en el funeral por las víctimas del accidente de Urda (Toledo) y lo ha calificado de "cobarde". A su entender, "teme la reacción de la gente".

La Catedral de Toledo acogerá este martes a las 19.00 horas la misa funeral en memoria de las 69 víctimas del accidente ferroviario ocurrido el 28 de octubre en la localidad toledana de Urda, al que asistirán los Reyes Felipe VI y Letizia. También ha confirmado su presencia el vicepresidente Carlos Cuerpo y la ministra de Educación, Milagros Tolón, así como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

En la presentación del desayuno informativo del alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, organizado por Europa Press, Tellado ha criticado que Sánchez no asista al funeral de Estado que se oficiará esta tarde en memoria de las víctimas y ha recordado que tampoco asistió al funeral por las víctimas del accidente de Adamuz (Córdoba). "España no merece más faltas de respeto y más desprecio", ha enfatizado.

"LA REALIDAD ES QUE NO VA PORQUE NO SE ATREVE"

"Hoy Sánchez dará la espantada", ha denunciado, para censurar que por segunda vez falte el respeto a las víctimas de una tragedia ferroviaria. A su juicio, lo hace "sencillamente porque es un presidente cobarde" y prefiere "grabar un podcast" a la misma hora en vez de acompañar a las familias de las víctimas.

"La realidad es que no va porque no se atreve, no va porque teme la reacción de la gente, pero un presidente del Gobierno que sea digno de serlo, sabe que tiene que dar la cara y que tiene que cumplir con sus obligaciones y hacerlo siempre", ha manifestado, para añadir que "una de ellas es, sin lugar a dudas, hacerse cargo del sentir de la nación y acompañar a sus compatriotas" cuando están sufriendo.

Sin embargo, Tellado ha admitido que ese comportamiento es "misión imposible para un presidente indolente", recordando su "repertorio" de declaraciones como 'Son las cinco y no he comido' o 'Si necesitan ayuda que la pidan'.

Por eso, el secretario general del PP ha recalcado que el cambio urge en España, entre otras razones para "restaurar la decencia en el ejercicio del poder". Según ha dicho, el país "no se merece un presidente del Gobierno amoral" como Pedro Sánchez.

Tellado ha señalado que este lunes el jefe del Ejecutivo afirmó que la corrupción "le da asco" y ha dicho con ironía que estos años ha debido pasar "náuseas, mareos y vómitos" ante los casos de corrupción que afectan a miembros del PSOE.

A este desayuno informativo con el alcalde de Toledo, organizado por Europa Press, han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, el obipo auxiliar de Toledo, así como numerosos cargos del PP en Castilla-La Mancha.