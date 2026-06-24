Tellado pone el foco en Aagesen por autorizar el "rescate sospechoso" de Tubos Reunidos al "que se negaba"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, a su salida de una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 16 de junio de 2026, en Madrid (España). La jornada parlamentaria acoge la toma en consideración de la propuesta del Grupo Popular para mod - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha puesto el foco en la actual vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, por presuntamente recibir una orden para "autorizar el rescate" de la empresa vasca Tubos Reunido al "que se negaba". "¿A cambio de qué?", ha cuestionado.

Así se ha pronunciado el 'número dos' del PP tras una información adelantada por el diario 'El Mundo', en la que se recoge que el informe de la Unión Central Operativa (UCO) detalla una secuencia sobre la trama de la SEPI formada por su expresidente, Vicente Fernández, la militante socialista Leire Díez y Antxón Alonso, el que fuera socio del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

La UCO se hace eco de una conversación del 16 de junio de 2021 del exdirectivo de la SEPI, Miguel Ángel Figueroa, con su superior, Vicente Fernández, donde relata que Aagesen, entonces secretaria de Estado de Energía, se oponía al rescate de Tubos Reunidos, una opinión que compartía también el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García de Andrés.

El citado medio aclara que la oposición de ambos se centraba "en el rescate de empresas hoteleras, con el argumento de que no eran imprescindibles, porque vendrían otras". No obstante, tres semanas después, Aagesen autorizó el rescate de 112,8 millones para la empresa vasca.

"¿QUIÉN ORDENÓ?"

En este contexto, Tellado ha preguntado "quién ordenó a Ageesen autorizar el rescate de Tubos Reunidos al que se negaba". "¿A cambio de qué? ¿Quién o quiénes de "arriba del todo" intercedieron en favor de la empresa?", ha planteado en un mensaje publicado en la red social 'X'.

El secretario general del PP también se ha lanzado a cuestionar el "papel que jugó" el PNV en esta operación y si "tiene algo que ver su implicación" con "su apoyo incondicional a Pedro Sánchez". "Las preguntas se acumulan y la indignación de los españoles va en aumento. Exigimos explicaciones sobre otro rescate sospechoso y la actuación del Gobierno y de uno de sus socios más leales, el PNV", ha reclamado Tellado.