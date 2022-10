Tellado (PP) insta al Gobierno a "poner todos los medios" para conocer las causas del naufragio del 'Villa de Pitanxo'

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización Territorial del PP, Miguel Tellado, ha insistido en que el Gobierno central debería "poner todos los medios" para que las familias del 'Villa de Pitanxo' conozcan las causas del naufragio, en aguas de Terranova (Canadá).

En una entrevista en la Radio Galega, cuyo contenido difunde el PP en un comunicado, el dirigente también ha apuntado a la posibilidad de recuperar los cuerpos de sus familiares, fallecidos en el naufragio del pesquero gallego, y ha celebrado que la Unión Europea, a través de la Comisión de Peticiones, también se posicione con las víctimas.

"Es incomprensible la falta de sensibilidad del Gobierno de España y de su presidente", ha apuntado, cuestionando que Pedro Sánchez no haya recibido a las familias como sí hizo, por ejemplo, el expresidente gallego y líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No entendemos que el Gobierno no actuara hasta ahora y solo lo haga por la presión recibida", ha dicho.

Asimismo, sobre el veto a la pesca de fondo, ha lamentado que el Gobierno "no esté defendiendo" a los pescadores gallegos ni a los de las comunidades que operan en los 87 caladeros afectados por la decisión Comisión Europea, que en Galicia afecta a uno de cada cuatro barcos de su flota y a 4.500 familias, suponiendo pérdidas potenciales de 230 millones de euros anuales y el 53% de las ventas de producto fresco.

Ha insistido en que el Gobierno "debe implicarse en" la defensa del sector pesquero. "Tendría que haber enviado a Bruselas la evaluación del impacto socioeconómico de este veto, presentado ya un recurso judicial y pedido la suspensión cautelar y no ha hecho ninguna de estas tres cosas. Hay una desatención absoluta hacia nuestra flota, que ha sido abandonada en la defensa de nuestros intereses", ha lamentado.