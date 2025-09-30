Tellado reúne a portavoces parlamentarios autonómicos del PP para "combatir el infierno fiscal y corrupción de Sánchez"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, se reúne con los portavoces parlamentarios del PP en las comunidades autónomas para coordinar iniciativas. - DIEGO CRESPO-PP

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reunido este martes con los portavoces parlamentarios del PP en las comunidades autónomas para coordinar iniciativas y reforzar la unidad de acción con el objetivo de "combatir la corrupción y el infierno fiscal" del Gobierno de Pedro Sánchez.

El objetivo de esta reunión, en la que también ha participado el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal del PP, Elías Bendodo, ha sido tomar el pulso a las iniciativas que está llevando a cabo el partido en los distintos territorios y coordinar la acción parlamentaria, según ha informado el PP en un comunicado.

Tellado ha subrayado ante los portavoces parlamentarios autonómicos la "enorme responsabilidad" que supone que el 70% de los ciudadanos tenga un gobierno autonómico del Partido Popular. Además, ha señalado que los gobiernos regionales son el "espejo" en el que se mira un futuro gobierno de Alberto Núñez Feijóo.

Por su parte, Bendodo ha hecho hincapié en que el Partido Popular es un "partido de gobierno" frente a otros partidos que "sólo sirven para protestar, pero no para gobernar".

"INTERCAMBIO DE INICIATIVAS Y BUENAS PRÁCTICAS"

En la reunión, han tratado los acuerdos adoptados en la reciente 'Declaración de la Región de Murcia', la bajada de impuestos del PP en los territorios donde gobierna para hacer frente al "infierno fiscal" del PSOE, iniciativas para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda y los casos de corrupción que rodean al Gobierno, al PSOE y a la familia de Pedro Sánchez, entre otros asuntos.

Además, otro de los ejes de este encuentro --que se repetirá periódicamente-- ha sido "el intercambio de iniciativas y buenas prácticas entre los grupos parlamentarios de las distintas comunidades y ciudades autónomas".

En este momento, el Partido Popular gobierna en 14 comunidades y ciudades autónomas: Comunidad de Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Aragón, Canarias, Extremadura, Castilla y León, La Rioja, Comunidad Valenciana, Baleares, Ceuta y Melilla.