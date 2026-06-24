Tellado señala un posible "chivatazo" al exalcalde de Soria sobre el registro, que niega que le informaran este lunes

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una rueda de prensa tras el seguimiento de la noche electoral desde la sede nacional del Partido Popular, a 17 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha apuntado a un posible "chivatazo" al secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, sobre el registro que ha efectuado la Policía Judicial en el Ayuntamiento de Soria este martes, y le ha exigido explicaciones.

En una entrevista en el programa 'Código 10', Tellado se ha referido al registro del Consistorio en el marco de unas actuaciones que se han saldado, hasta el momento, con seis detenidos por la Guardia Civil, una circunstancia que el dirigente 'popular' ha calificado de "grave".

Martínez, exalcalde de Soria, ha asegurado este martes por la noche en un comunicado que está al tanto de la investigación iniciada porque se lo comunicaron desde el Ayuntamiento por la mañana y no este lunes, "como figuraba erróneamente publicado en un medio de comunicación".

Sin embargo, Tellado le ha urgido a dar una "explicación inmediata" y ha considerado que "es muy preocupante" la situación, al tiempo que ha apuntado a que la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, "está bajo sospecha por sus relaciones con la trama de las cloacas y Leire Díez".

"Es que estamos hablando de un caso que supuestamente está bajo secreto de sumario y, por lo tanto, si alguien ha prevenido a Carlos Martínez sobre la operación de la UCO, es que el equipo de Carlos Martínez en el Ayuntamiento de Soria puede destruir pruebas", ha planteado.

Según han informado desde la Subdelegación del Gobierno en Soria, no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones conforme avancen las horas y en la investigación en curso se investiga la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, todos ellos previstos y penados en el Código Penal español.

TACHA A ÓSCAR LÓPEZ DE "MANIPULADOR DE PRIMER NIVEL"

Por otro lado, el dirigente 'popular' ha tachado al ministro de Transformación Digital y Función Pública, y líder del PSOE en la Comunidad de Madrid, Óscar López, de "manipulador de primer nivel" en referencia a un reproche que el socialista ha hecho sobre cómo el PP afronta el caso de González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien está imputado por fraude fiscal, falsedad documental y corrupción en los negocios.

"La señora Isabel Díaz Ayuso no está siendo investigada por ninguna causa de corrupción y, por lo tanto, las comparaciones son odiosas", ha defendido Tellado.

En este sentido, el secretario general del PP ha incidido en que "la realidad" es que el fallo del Tribunal Supremo que ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión es "la segunda sentencia en firme contra el sanchismo" tras la que condenó al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado mes de noviembre.