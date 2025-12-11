Tellado ve "insostenible" la situación de Montero y exige que "se vaya": "Se le está poniendo cara de Santos Cerdán"

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). El Congreso debatirá y votará este jueves el decreto de medidas complementarias para La Palma tras la erupción del vol - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves que el Gobierno está "bajo sospecha" y ha emplazado de nuevo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a convocar elecciones por "higiene democrática" y ante el "carrusel de detenciones, denuncias, registros y autos judiciales". Dicho esto, ha puesto el foco en la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, a la que ha urgido a irse porque su situación "comienza a ser ya completamente insostenible".

Así ha reaccionado ante la detención de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, y Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, en el marco de una operación sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

En una rueda de prensa en el Congreso, Tellado ha destacado que Vicente Fernández, persona de la "máxima confianza" de Montero, "está ya con las esposas puestas" y "detenido". Según ha añadido, fue "su gran protegido durante tantos años, al que colocó en la SEPI" y "cae por corrupción".

Además, ha resaltado que la vicepresidenta también es "responsable de la contratación de la fontanera Leire Díez en empresas públicas dependientes de la SEPI". "A María Jesús Montero se le está poniendo cara de Santos Cerdán. Esa es la realidad, después de estas detenciones. Es el otro nexo entre ambos", ha enfatizado.

"LLEVA 20 AÑOS CONVIVIENDO CON LA CORRUPCIÓN"

El 'número dos' de Alberto Núñez Feijóo ha recordado que Montero le dijo al exministro José Luis Ábalos cuando "cayó" su exasesor Koldo García: "Yo sé lo que haría". "Ahora quien cae es su persona de máxima confianza. Nosotros lo que le decimos a María Jesús Montero es que se vaya ya y que se vaya cuanto antes. Lleva más de 20 años conviviendo con la corrupción", ha enfatizado.

Según Tellado, España "está asistiendo al estallido del Gobierno de Sánchez", que está "literalmente volando por los aires" ante "la explosión simultánea de toda su corrupción y de todas sus vergüenzas". "El sanchismo está siendo desarticulado ante toda España, en vivo y en directo y en tiempo real", ha aseverado.

Además, ha indicado que Antxon Alonso, el socio de Cerdán, "se ocupó de comprar los apoyos de Bildu y del PNV para la investidura de Pedro Sánchez". "Todo en Sánchez está podrido, desde junio de 2018 hasta diciembre de 2025", ha manifestado.

Aparte de esa última detención conocida este jueves, Tellado ha aludido también a los registros e investigaciones de las últimas horas, como el de Plus Ultra o Forestalia, "empresa vinculada a la sociedad de la familia de Susana Sumelzo, hoy secretaria de Estado para Iberoamérica y que en su día fue un gran apoyo para Pedro Sánchez en sus primarias".

"Todo el Gobierno de Sánchez está bajo sospecha. No hay día sin su escándalo", ha abundado, para recalcar que los que "dijeron que venían a luchar contra la corrupción en realidad llegaron para desvalijar a España", dado que "los grandes arquitectos de la llegada de Sánchez --Ábalos, Cerdán y Antxon-- han caído uno detrás de otro".

"TODO EN SÁNCHEZ ESTÁ PODRIDO"

Por todo ello, ha exigido una vez más al presidente del Gobierno la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales para que los ciudadanos puedan pronunciarse en las urnas porque "todo en Sánchez está podrido, desde Ferraz hasta la Moncloa".

El secretario general del PP ha señalado que ésta es una "legislatura fallida" porque "no hay Gobierno", no hay "mayoría parlamentaria que lo sustente" y porque el Ejecutivo "tiene mil sombras de corrupción que le persiguen".

"Sánchez debiera ser plenamente consciente de cuál es su situación política y asumir responsabilidades políticas. Serán los juzgados donde se depuren las responsabilidades penales, pero hay una responsabilidad política que debe dirimirse y debe hacerse ya", ha enfatizado, para añadir que el jefe del Ejecutivo "debe irse" porque "es el número uno".

EXIGE A SÁNCHEZ QUE ASUMA "RESPONSABILIDADES POLÍTICAS"

En este punto, ha indicado que "ninguno de los que hoy están siendo investigados podría haber delinquido" sin el nombramiento que Sánchez les hizo y, por lo tanto, "hay una responsabilidad política clara que no puede eludir". España tiene un gobierno paralizado y un presidente del Gobierno que está en huida permanente. Le pedimos que detenga esa huida y que asuma sus propias responsabilidades", ha abundado.

En cualquier caso, ha afirmado que España "no será arrastrada en el descenso de Pedro Sánchez, su Gobierno y su partido a los infiernos" y ha recalcado que el país "merece librarse ya de este sinfín de escándalos, podredumbre y decadencia". "España merece abrir un tiempo nuevo, con elecciones generales que den lugar a un Gobierno libre, limpio y decente", ha finalizado.