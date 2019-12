Tensa reunión del Consejo Social de la UPV donde el PP ha denunciado el "apoyo" de ésta a la campaña de presos de ETA

Publicado 20/12/2019 15:31:35 CET

Ezkerra hizo constar en acta su "indignación y vergüenza" por haber dado tribunas a "asesinos convictos" y el PSE reclamó una Comisión Ética

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

La reunión de esta mañana del Consejo Social de la Universidad del País Vasco ha transcurrido con una acalorada discusión entre sobre todo el independiente que representa al PP, el escritor Iñaki Ezkerra, y la rectora de la UPV, Nekane Balluerka, después de que el primero denunciara el "apoyo" que ha prestado la Universidad a la "campaña" que han llevado a cabo los presos de ETA con 5 actos públicos en locales de la UPV, según fuentes de los asistentes consultadas por Europa Press. En ella han participado, entre otros, el etarra Ramón López de Abetxuco y la hija de los etarras Juan Carlos Iglesias Chouzas "Gadafi" y Nagore Múgica.

El escritor Iñaki Ezkerra leyó un texto, que pidió que constara en acta, para mostrar su "indignación" y "preocupación" por la cesión que realizó la UPV a SARE, la heredera de Gestoras pro Amnistía, de locales de la Universidad para llevar a cabo cinco actos con presos de ETA y familiares de éstos durante los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.

El escritor lo ha considerado un "grave apoyo" a una "campaña organizada que cuestiona directamente los valores básicos de la convivencia y la civilización que representa la institución universitaria".

Una de estas conferencias estuvo protagonizada por el abogado de presos de la banda Txema Matanzas y por López de Abetxuco, condenado por los asesinatos del comandante Jesús Velasco, jefe del cuerpo de Miñones y Eugenio Lázaro, jefe de la Policía Local de Vitoria. Quien, según señaló Exkerra, utilizó las instalaciones del campus universitario para ratificarse "sin la menor muestra de arrepentimiento, en la justificación del asesinato y en negar la legitimidad al Estado democrático".

En otro de los actos estuvo presente Olatz Iglesias, hija del sanguinario etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas --condenado a más de 1.200 años de cárcel por los asesinatos, entre otros, del niño Fabio Moreno y conocido por ponerse a cantar cuando le juzgaban por el asesinato de un policía nacional-- y Nagore Múgica, en prisión entre 1996 y 2011 y vuelta a detener en 2014.

Iñaki Ezkerra fue muy duro al calificar de "vergüenza" el hecho de que la UPV haya ofrecido tribunas a los "asesinos convictos y a sus cómplices morales y políticos" y advirtió de que la "colaboración" entre la Universidad y el mundo de la banda "ofende" a las víctimas y a los ciudadanos.

Según las fuentes consultadas, el escritor entregó el texto a la rectora, Nekane Balluerka, tras haberlo leído y ésta le respondió que ella no puede limitar los debates en la Universidad, que hay que dejar abiertas las puertas a todas las sensibilidades y también permitir que la gente que proviene de ese mundo se integre en la sociedad.

"HAY DEBATES QUE OFENDEN A LA CONDICIÓN HUMANA"

Ante lo que el escritor vasco ha respondido que hay debates que ofenden a la condición humana, como por ejemplo debatir si las personas de color tienen derecho a la vida y ha preguntado a la rectora qué haría si le plantean un debate de esas características. La rectora, según las fuentes consultadas ha insistido que se puede debatir de todo, aunque según las fuentes consultadas, ha matizado en relación con esta cuestión.

Ezkerra también le ha reprochado que piense que se van a reinsertar si siguen creyendo que hicieron bien y ha aprovechado para reprocharla que haya justificado el consentimiento de los actos en una carta dirigida al presidente de la asociación Esteban de Garibay, Carlos Urquijo, con frases como "forma parte de nuestra visión de la Universidad su apertura a todas las sensibilidades, políticas, sociales y culturales".

EL ASESINATO NO ES UNA ACTIVIDAD POLÍTICA NI UNA SENSIBILIDAD

En este sentido, ha advertido a Nekane Balluerca que si no se tiene claro que el asesinato no es una actividad política, ni social, ni cultural y que no se puede llamar sensibilidad a su justificación, sobra el Consejo Social y la propia Universidad.

Los representantes del PSE, Maite Pérez Hidalgo e Ismael Redondo Rojo también han intervenido en contra de ceder las instalaciones de la Universidad para este tipo de actos.

EL PSE RECUERDA QUE LÓPEZ DE ABECHUCO NO SE HA ARREPENTIDO

La primera ha apoyado la afirmación de Ezkerra de que Abechucho ni siquiera ha mostrado arrepentimiento por los asesinatos que cometió y su compañero ha propuesto la creación de una Comisión Ética en la UPV para decidir qué actos se pueden permitir y cuáles no.

Ezkerra también ha tenido un intercambio de pareceres con el representante de LAB, tras afirmar que, además, para impartir una conferencia en la universidad se requiere un cierto nivel intelectural del que carece, afirmó, el etarra López de Abechuco. Ante lo que Jon Urrusolo le ha reprochado que ofendiera haciendo mención a la capacidad intelectual del etarra.

EL PRESIDENTE INTENTA APACIGUAR

Ante la tensa situación que se ha generado, el presidente del Consejo Social, Agustín Eizaguirre Agote, ha tratado de apaciguar la situación al afirmar que ETA forma parte de un capítulo negro de la historia del país que hay que dejar atrás.

Pero el representante popular ha vuelto a cargar afirmando que se debe dejar atrás pero no permitiendo que los convictos hagan valer sus crímenes, sino aplicando las reglas de la convivencia y el arrepentimiento.

Otra de las quejas de Iñaki Ezkerra en la reunión de esta mañana ha sido el hecho de que en el propio cartel donde se anunciaban los actos se convocara a una manifestación el 27 de diciembre en la plaza de la Convivencia de Bilbao. En su opinión, resulta "grotesto" que el nombre de la Universidad vaya unido en un cartel a un clico de propaganda de los presos de ETA.