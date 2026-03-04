Teresa Ribera insiste en respetar el derecho internacional y pide volver al Consejo de Seguridad de la ONU

Archivo - La vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera. - VALENTINE ZELER / EUROPEAN COMMISSION - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Comisión Europea y comisaria para una Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha reclamado hoy que se respete el derecho internacional y se vuelva al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para decidir el uso de la fuerza, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán.

Así lo ha pedido durante una entrevista en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha hablado sobre el nuevo conflicto que ha estallado en Oriente Medio con este ataque, que ha sido respondido por el régimen iraní bombardeando intereses americanos en numerosos países del Golfo Pérsico y cerrando el estrecho de Ormuz, por el que transitan buena parte de las mercancías y petróleo del comercio mundial.

Al ser preguntada por qué la Unión Europea sacó un primer comunicado sobre los ataques de Irán, pero no sobre los de EEUU e Israel a este país, Teresa Ribera ha explicado que se trata de un comunicado que trabajaron las cancillerías, los ministerios de Asuntos Exteriores, con la alta representante de la UE. A este respecto ha dicho que se trata de una "respuesta unánime" por parte de los 27.

Pero cree que hay de fondo un debate más importante que es el papel de Naciones Unidas y cómo "volver al Consejo de Seguridad, a la forma en la que se decide, con arreglo del derecho internacional, el eventual uso de la fuerza".

SORPRENDENTE QUE NO SE HAYA ATADO ESTE DEBATE TRAS IRAK

También ha señalado que se deben establecer "cuáles son los elementos que deben ser sometidos a un debate" y ve "sorprendente" que no se haya hecho después de lo que ocurrió hace años con la guerra de Irak, donde también se invadió sin contar con el respaldo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. "No está atado en el debate público", ha exclamado.

Dicho esto, ha querido dejar claro que se está olvidando que para "Europa y para los europeos, el respeto al derecho internacional es un elemento importante desde el punto de vista de la seguridad, de la defensa de nuestros propios derechos".

Y añade que esto no es solo importante para los europeos, sino que también lo es para "la mayor parte de los países del mundo", que siguen defendiendo el derecho internacional.