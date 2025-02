El testigo que vio huir la furgoneta del iman de Ripoll tras la explosión de Alcanar planta al Congreso

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El testigo que declaró haber visto huir la furgoneta del imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, tras la explosión del chalé de Alcanar (Tarragona) que tuvo lugar la víspera de los atentados del 17 de agosto de 2017 en Cataluña ha plantado este jueves a la comisión del Congreso que investiga estos ataques.

Se trata de Gerard Gustave Gaston Trouvay, vecino de la urbanización Montecarlo de la citada localidad tarraconense, que estaba citado este jueves para ser interrogado después del condenado por los atentados Mohamed Houli Chemlal.

Este ciudadano declaró haber visto alejarse de la zona a la furgoneta de Es Satty, considerado el cerebro de los atentados, que falleció en la explosión registrada en el chalé de Alcanar y a la que sobrevivió Houli Chemlal.

Esa supuesta huida del cerebro del 17A, pese a que la Justicia le da por muerto en Alcanar, es uno de los elementos claves de la teoría de la conspiración que busca apuntar al CNI, y en ella ha incidido también Mohamed Houli ante la comisión contestando con varios "no lo sé" a preguntas sobre la supuesta desaparición de la furgoneta. "Dicen que no saben si está muerto o no, yo tampoco lo sé", ha señalado sobre Es Satty.

Los comisionados han dado más de un cuarto de hora de margen para ver si el compareciente llegaba y se ha intentado contactar con él por teléfono, pero al ser imposible el presidente de la comisión y secretario general del grupo parlamentario de Sumar, Txema Guijarro, ha levantado la sesión.

Y LA PETICIÓN DE DOCUMENTOS SE HA APLAZADO

Tampoco se ha sustanciado el primer punto del orden del día previsto para este jueves, que se iba a dedicar a votar la solicitud de Junts para que se reclamara al Gobierno una nueva tanda de desclasificaciones de documentos secretos relativos a Es Satty.

La petición iba a salir adelante al contar con el apoyo de la mayoría de la comisión pero, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, Junts ha retirado la solicitud porque tiene intención de ampliar más adelante el listado de papeles a los que quieren tener acceso.

Así las cosas, la sesión de este jueves sólo ha servido para recabar el testimonio de uno de los condenados por los atentados, cuya presencia en el Congreso ha obligado a organizar un dispositivo especial de seguridad, pues ha tenido que ser trasladado a la sede parlamentaria desde la cárcel de Córdoba.

Su presencia ha provocado, además, la protesta del PP, que ha abandonado la comisión y va a elevar una queja formal a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por el inédito y a su juicio "esperpéntico" episodio que ha supuesto el interrogatorio a un condenado esposado y custodiado por policías armados dentro de las dependencias parlamentarias.