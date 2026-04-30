Tolón critica que Aldama diga "más de lo mismo" y confía en que la justicia le "ponga en su sitio"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, participa en un desayuno organizado por Europa Press, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha criticado la declaración del presunto conseguidor del 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, que acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser el "uno" en una organización criminal con jerarquías y ha mostrado su confianza en que la justicia le ponga "en su sitio".

En el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo por el 'caso mascarillas', Aldama también afirmó que el jefe del Ejecutivo "todo lo sabía" y señaló que el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García querían que constructoras ayudaran a "la financiación del PSOE", por lo que también declaró que les pagó a ambos entre 3, 4 y 5 millones de euros.

Tolón ha definido la declaración de Aldama como "más de lo mismo". "No ha dicho nada nuevo, lo que hace es utilizar la mentira como su forma de vida", ha aseverado la ministra en 'Los desayunos informativos de Europa Press'.

La titular de Educación ha insistido en que la corrupción "hace mucho daño a la democracia" y que el PSOE tiene "tolerancia cero". Prueba de ello, ha defendido que los socialistas han dado ejemplo expulsando "en el primer momento" a los miembros implicados en casos que se investigan, tanto "del partido como de todas las instituciones", una medida que, según ha denunciado, el PP "no ha hecho".

Preguntada por qué el PSOE no se ha querellado contra Aldama, Tolón ha demostrado su "confianza" en que la justicia ponga "en su sitio" a estos "personajes que tanto daño han hecho a la sociedad y al Partido Socialista". "Estoy convencida de que acabarán en la cárcel", ha concluido.

La ministra ha puesto en valor a todas las personas que trabajan gratuitamente "en todos los pueblos de España" en política, de la que se ha definido como "defensora". "Frente a estos sinvergüenzas tenemos una sociedad que dedica su vida a la política sin cobrar un euro", ha concluido Tolón.