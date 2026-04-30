Saiz no se pronuncia sobre si el PSOE presentará una querella contra Aldama y asegura que pedirán "amparo" al Supremo

La ministra portavoz, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

BRUSELAS 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que el PSOE pedirá amparo al Tribunal Supremo después de la declaración de este miércoles del presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, aunque ha evitado detallar si su partido se querellará contra el empresario.

En declaraciones a la prensa desde Bruselas, antes de intervenir en una sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo, la ministra socialista ha indicado que su partido pedirá amparo al Supremo "por esas injurias sin pruebas" de Aldama, y ha reafirmado el compromiso del Gobierno y del PSOE "en contra de la corrupción".

"Las cuentas del PSOE están auditadas, están sometidas a controles, así que categóricamente no hay financiación irregular y desde luego actuaremos para pedir amparo y que no pueda manchar el nombre el buen nombre del Partido Socialista", ha proseguido en su explicación.

Saiz ha recordado el plan estatal de lucha contra la corrupción presentada por el Gobierno, que fue pensado porque el Ejecutivo es consciente "de que la corrupción hace daño al conjunto de la sociedad". También ha señalado que quienes creen en "una política útil" deben "contestar y responder a los desafíos que tiene la ciudadanía", entre ellos la actitud ante cualquier caso de corrupción es bien distinta.

Preguntada por unas declaraciones del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que señaló que si el PSOE no se querellaba contra Aldama era porque sería cierta la financiación irregular de Ferraz, se ha limitado a decir que las cuentas de su partido están "sometidas a sus exigencias y auditorías" y ha apuntado al "silencio" de Génova durante las últimas semanas mientras se juzgaba el 'caso Kitchen' en la Audiencia Nacional.

"Yo lo que le pediría y preguntaría al señor Feijóo, ¿dónde está y por qué tiene ese silencio atronador cuando hemos visto la pasada semana cómo han tenido que responder dirigentes del Partido Popular, incluso un expresidente del Gobierno ante un caso gravísimo de corrupción, de utilización de la Policía de todos para perseguir adversarios políticos?", ha apuntado Saiz.

Dicho esto, ha agregado que "nadie está exento de que pueda ocurrir un caso de corrupción", pero la importancia es que la ciudadanía sepa "la contundencia con la que se contesta" por parte del PSOE, "con colaboración con la justicia, con actuaciones inmediatas y con rendición de cuentas".