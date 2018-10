Torra se abre a ir al Congreso pero pide "más detalles" a Pastor sobre su oferta

Publicado 04/09/2018 16:12:50 CET

BARCELONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern, Elsa Artadi, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, está abierto a ir al Congreso, pero ha pedido a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, más detalles de cómo propone que sea esta comparecencia.

"Nuestra reacción no es un 'no'. No nos cerramos, pero queremos saber más detalles. ¿Qué es lo se quiere hacer? Estamos abiertos perfectamente a escuchar todo aquello que sea debate y diálogo", ha expuesto en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu.

El Govern reacciona así a la propuesta lanzada por Pastor, que este martes ha invitado al presidente catalán a ir al Congreso "a dialogar con el resto de fuerzas políticas sobre el sistema constitucional", una idea que la Generalitat ve poco concreta, y por eso pide más información.