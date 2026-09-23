Torres acusa a Ceuta de "poner palos en la rueda" en el traslado de migrantes al puerto de la ciudad

El ministro de Agricultura, Luis Planas, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 23 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' del Gobierno en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha acusado al Ejecutivo autonómico liderado por Juan Vivas de poner "palos en la rueda" en el dispositivo de hace una semana para trasladar migrantes que entraron de manera masiva hasta el puerto de la ciudad autónoma.

Lo ha hecho durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, después de que el diputado del PP Borja Sémper le haya preguntado por la situación actual de la ciudad autónoma, acusando al ministro Torres de querer "convertir" Ceuta en un "gran campamento". También le ha preguntado por sus funciones al frente del 'mando único'.

En cualquier caso, Torres ha vuelto a insistir en que "todas las personas van a ser devueltas acorde a la ley": "Es una irresponsabilidad decir que todos pueden ser devueltos porque, eso lo sabe el señor Feijóo, no es posible".

Y sobre sus funciones como 'mando único', el ministro Torres ha reivindicado su labor para conseguir que hayan 6.000 plazas "para poder filiar" a los migrantes mayores de edad y que puedan ser "devueltas cuanto antes".

En este punto, Torres ha destacado la actuación del Gobierno "con lealtad" a Ceuta, recalcando que se pactaron los espacios, hasta el dispositivo de traslado al puerto, "que resulta que votan en contra el Consejo de Administración. "A pesar de ese palo en las ruedas, esas personas están en el puerto", ha sentenciado.

Por otro lado, Torres también ha tenido que responder en este Pleno a una pregunta del diputado 'popular' Jaime de Olano sobre la presunta corrupción en el seno del Gobierno, a lo que el ministro ha replicado reivindicando la labor del Ejecutivo de Pedro Sánchez.