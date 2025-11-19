Torres acusa al PP de "inventarse" delitos contra él, a la vez que "amparan" al presidente de la Diputación de Almería

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha acusado al PP en el Congreso de "inventarse" actuaciones delictivas contra él, a la vez que "amparan, protegen y son permisivos" con el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano, y el resto de los detenidos en esta región por un presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas.

Durante la enésima pregunta del PP dirigida a Torres en la sesión de control al Gobierno en el Congreso sobre presuntos casos de corrupción tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el ministro ha aprovechado para hablar de la detención del presidente de la Diputación de Almería.

Según ha insistido Torres, la UCO concluye que no hay que investigarle, mientras que la Guardia Civil sí que ha detenido a diferentes personas del PP en Almería por una presunta irregularidad en la compra de mascarillas.

"Ustedes lo que hacen es inventarse actuaciones delictivas con respecto a sus rivales políticos, a la vez que amparan, protegen y son permisivos y condescendientes con quienes ayer fueron detenidos", ha añadido.

"QUE CADA PALO AGUANTE SU VELA"

Sin embargo, el diputado del PP Pedro Muñoz, que ha sido el encargado de formular la pregunta al ministro, sí que se ha referido a la situación del presidente de la Diputación de Almería proclamando que "cada palo aguante su vela".

"Pero hoy aquí el palo y la vela es la suya", ha precisado el diputado del PP, emplazando al ministro Torres a dar explicaciones sobre algunas observaciones que recoge la UCO en su informe de hace unas semanas.

No obstante, Torres ha reprochado al diputado 'popular' que haya estado en las redes sociales hablando de la UCO con relación a él, pero que no haya puesto nada en relación con los hechos que se le atribuyen a sus compañeros en Almería.