Torres acusa al PP de "proteger" a Mazón: "Estaba de farra en vez de liderar la emergencia"

1082633.1.260.149.20260429101153 El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante un pleno en el Congreso de los Diputados, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha desdeñado la enésima pregunta del PP en el Congreso sobre supuestos casos de corrupción, reprochándoles "haber aplaudido y protegido" al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón, que, según ha dicho, "estaba de farra en vez de estar liderando la emergencia".

"Eso es lo que es vergonzoso, con 230 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana", ha proclamado Torres durante su intervención en la sesión de control al Gobierno en el Congreso después de que la diputada del PP Mirian Guardiola le haya vuelto a preguntar sobre supuestos casos de corrupción.

En concreto, la diputada 'popular' ha hecho un repaso en su intervención de distintos casos cuando Torres era presidente de Canarias y ha terminado pregúntandole que "hasta cuándo va a confundir poder con impunidad".

Ante esto, Torres ha insistido en defender la legalidad de todos los contratos, a la vez que ha reprochado a los 'populares' que hagan alusión a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, cuando es la única persona de la Cámara que no se puede defender.

Esto ha provocado una reacción por parte de la diputada del PP, que ha replicado a Torres que "quién no se puede defender ya son los fallecidos por el apagón, por el accidente en Adamuz y los españoles a los que robaron durante ocho años".

Por ello, Torres ha afeado a la diputada 'popular' que hable de fallecidos: "¿Sabe lo que es mezclar impunidad y poder? Que ustedes hayan protegido y aplaudido a un presidente autonómico que en vez de estar liderando la emergencia estaba de farra, eso es vergonzoso".