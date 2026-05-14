Torres advierte a Clavijo de que tendrá que explicar las "consecuencias" de una hipotética ruptura de CC con el Gobierno

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en el Círculo de Bellas Artes, a 14 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido este jueves al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, de que tendrá que explicar las consecuencias que tendría una hipotética ruptura de su partido, Coalición Canaria, con el Gobierno central.

"Tendrán que explicar qué consecuencias va a tener el que esa Agenda Canaria no se materialice hasta el año 2027", ha respondido Torres en una entrevista en 'Televisión Canaria', recogida por Europa Press, al ser interpelado por las declaraciones del presidente insular, en la misma cadena, en las que dejó caer que su formación "pueda tomar otras decisiones" respecto a su relación con los socialistas.

En este sentido, el secretario general del PSOE canario ha recordado al líder autonómico que ha llegado a un acuerdo con los socialistas respecto a la Agenda Canaria, que, según ha opinado, "es buena para los canarios" y tendría que dar explicaciones ante la población si su puesta en marcha se retrasa.

Dicho esto, ha lamentado que cuando Clavijo "se encuentra acorralado, busca la muleta de atacar a Torres", por lo que considera que "se equivoca".

Además, el ministro ha recordado el apoyo del PSOE en la aprobación del reparto de menores migrantes en la península pese a la oposición del PP, "el socio de Clavijo", según ha recordado.