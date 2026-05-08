Torres afirma que el fondeo del 'MV Hondius' "está decidido" salvo que la autoridad marítima "diga que es imposible"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene en la inauguración de las Jornadas sobre 'Paz, Memoria y Democracia: 50 años de la investigación de paz para España', que se celebra en Granada. A 6 de mayo de 2026 - Arsenio Zurita - Europa Press

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este jueves que el fondeo del crucero 'MV Hondius' en el puerto industrial de Granadilla (Tenerife) "está decidido" salvo que las autoridades marítimas del lugar digan que "es imposible".

En declaraciones a la 'Cadena Ser Canarias', recogidas por Europa Press, Torres ha explicado que la ministra de Sanidad, Mónica García, planteó el fondeo al inicio de la reunión con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y se eligió este puerto determinado ya que "hay menos tránsito de personas", por su cercanía al aeropuerto y, por tanto, para preservar también la seguridad de los ciudadanos.

"El que se haga el fondeo es una buena decisión. Y se va a hacer, salvo que las autoridades marítimas del lugar digan que es imposible. Solo si es imposible no se hará. Pero ya esa decisión estaba prevista, tomada y compartida además con el Gobierno de Canarias. Creo que es una buena decisión", ha indicado el ministro.

Cuestionado por esta afirmación, Torres ha insistido en que "el fondeo está decidido y hay que hacerlo", además de contar con las garantías técnicas. A su vez, ha afirmado que no ha visto "informaciones oficiales" en el que se señalen que en el puerto de Granadillas no se puede fondear.

El titular de Política Territorial ha subrayado que el proceso de repatriación de los pasajeros que lleguen a Canarias el domingo durará el menor tiempo posible y se prevé que la salida de los viajeros sea ese mismo día. "Lo queremos hacer rápido", ha dicho, aclarando que es una postura también compartida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

También ha aclarado que la voluntad tanto del Gobierno de España como el de Canarias es que el barco, desde que se pueda, continúe con su tránsito. "Hemos dado indicaciones claras de que deben hacerse las maniobras cuanto antes y el barco seguir con la tripulación que tiene hacia donde tenga que llegar", ha puntualizado.

Preguntado por la desinfección del crucero a su llegada al puerto, el titular de Política Territorial ha respondido que no se puede plantear una "situación que desconocemos" porque no saben cómo va el barco. "Lo que sabemos es que las personas siguen viniendo sin síntomas (...) No podemos prever en estos momentos con evidencia científica la situación del barco", ha declarado.

Al respecto, ha insistido en que la decisión es que el crucero "sea fondeado" en el puerto de Granadilla y que "inmediatamente empiecen ya a bajar las personas, que no contacten con nadie local" y se dirijan directamente a los aeropuertos.

"Esa es la decisión, pero repito, también estamos sometidos lógicamente a consideraciones epidemiológicas y de los expertos científicos", ha avisado Torres.