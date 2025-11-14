Torres se alegra del informe de la UCO porque "despeja" que no cobró mordidas ni estuvo con mujeres explotadas

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la sede del Ministerio de Política Territorial, a 25 de marzo de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado su alegría con el informe que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregó la semana pasada al juez instructor del 'caso Koldo', esgrimiendo que "despeja" que no ha cobrado "nunca una mordida ni una comisión" y que nunca ha estado "con una mujer explotada sexualmente".

En una entrevista en Cadena Ser Canarias, recogida por Europa Press, el también líder de los socialistas canarios ha lamentado la "difamación permanente" que ha sufrido y el daño que ello ha producido a su familia, su mujer o sus hermanos, al punto que no recomendaría a su hijo que se dedicara "a la cosa pública".

Por ese motivo, ha sostenido que se "alegra" de "ese informe de la UCO que despeja" que no ha cobrado "nunca una mordida, ni una comisión", ni ha estado "nunca con una mujer explotada sexualmente", ni "en reuniones para una refinería ilegal en Canarias", tampoco en su etapa de alcalde.

A renglón seguido, Torres ha calificado como "bulos" y como "fango permanente" esas acusaciones que se han visto "en los medios durante un año y medio" y en afirmaciones realizadas por dirigentes políticos en el Congreso o en el Parlamento de Canarias sin ningún tipo de prueba.

ASEGURA QUE NO CENÓ CON ALDAMA

Preguntado sobre si cenó con el conseguidor de la 'trama Koldo', el empresario Víctor de Aldama, el ministro socialista ha asegurado que no, y ha recordado que le ha puesto ya dos querellas. En este contexto ha sostenido que el informe de la UCO niega la posibilidad de que ambos se reunieran en una cena, aunque no cierra la puerta a que se encontraran en otro momento.

"Me lo he leído de pe a pa", ha dicho Torres sobre el informe de la Guardia Civil, que en su interpretación dice que él mismo habló de reunirse con Aldama en un restaurante pero que fue éste quien negó tal opción y, más tarde --en una de las conversaciones analizadas por la UCO--, dijo que se vieron "un momento por la tarde".

En cualquier caso, ha calificado como "curioso" que "ya no son las prostitutas, ya no son las mordidas, ya no son las comisiones", y que ahora se ponga el foco en "si una persona cena o no cena con alguien". "¿Es que no ven la difamación permanente hacia alguien?. ¿Es que la gente que mantiene eso no ve que está fracasando en su intento de mancillar a Torres?", se ha preguntado.

Con todo, Torres ha confesado estar "contento" por su implicación "en la vida pública", que es "necesaria", aunque ha lamentado que la sociedad está llevado a la gente a alejarse de la política porque acaba afectando a su vida personal, como con las acusaciones de haber pasado una noche con mujeres explotadas.

"Si ahora mi hijo me dice que se quiere dedicar a la cosa pública, yo tengo un problema. Le voy a decir claramente que desde el corazón yo lo querría, desde la cabeza en absoluto, porque ¿qué necesidad tiene alguien de sufrir todas estas difamaciones?", ha sentenciado, agregando que está dispuesto a "dar la cara", pero no a que le metan "en cuestiones falsas" que afecten "a lo más personal".