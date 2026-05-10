Torres asegura que informó sobre el vuelo de los españoles "a todos los presidentes autonómicos"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, atiende a los medios para informar sobre el desembarco del crucero con hantavirus, en el puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife. - Álex Rosa

MADRID, 10 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este domingo que informó a todos los presidentes autonómicos del vuelo de evacuación de los españoles a bordo del barco 'MV Hondius', si bien la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es "la única" que no ha respondido al mensaje.

En una publicación en 'X', Torres ha afirmado que envió en torno a las 09.00 horas (hora canaria) un "texto idéntico" a los presidentes autonómicos indicando la hora a la que volarían a la península los 14 españoles del barco donde se han registrado casos de hantavirus.

"Todos me respondieron al mensaje, excepto la presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre la que dije, sin mala intención -pues a mí me suele ocurrir-, que igual estaba volando", ha agregado. En este punto, Torres ha asegurado que "a esta hora sigue siendo la única presidenta que no me ha respondido al mensaje".

También ha trasladado que el operativo "va según lo previsto". "Aquí seguimos en el Puerto de Granadilla, al que llegué a las 7.00 de la mañana, esperando el desembarco de los pasajeros estadounidenses. Seguimos", ha zanjado.

AYUSO NIEGA QUE NO PUDIERAN CONTACTAR CON ELLA

Su mensaje llega después de que Isabel Díaz Ayuso haya negado que desde el Ejecutivo central no pudieran contactar con ella con la crisis de hantavirus como telón de fondo.

A través de su cuenta en la red social 'X', Ayuso ha asegurado que Ángel Víctor Torres le ha enviado un mensaje "supuestamente para informarme". "Pero veo que era para otra cosa. Es falso que no haya contactado conmigo. El comodín 'Ayuso' no puede ocultar cada crisis que crea este gobierno", ha condenado desde las redes sociales.

Los 14 ciudadanos españoles del MV Hondius --13 pasajeros y un miembro de la tripulación-- han llegado sobre las 16.30 horas de este domingo al madrileño Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla para hacer la cuarentena tras viajar a bordo del crucero afectado por hantavirus.

Entre los españoles repatriados se encuentran cinco personas de Cataluña, tres de Madrid, tres del Principado de Asturias, así como una de Castilla y León, otra de Galicia y otra de la Comunidad Valenciana.

El hospital ha activado el protocolo sanitario ante el ingreso de los catorce españoles que viajaban a bordo del crucero MV Hondius, tras su llegada este domingo, sobre las 15 horas, a la base aérea de Torrejón de Ardoz.