Torres defiende la actuación de Marlaska con el DAO denunciado por violación y avisa al PP: no están para dar lecciones

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Gustavo Valiente - Europa Press

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido hoy la actuación del ministro del Interior exigiendo la dimisión del Director Adjunto de la Policía denunciado por violación a una subordinada. Pero dicho esto, ha advertido al PP, que ha pedido la dimisión de Fernando Grande Marlaska, que no están para dar lecciones después de haber defendido al alcalde de Móstoles e intentado tapar las denuncias de acoso de una exconcejala.

Torres se ha pronunciado sobre este asunto durante una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, en la que ha calificado de "estremecedor" el caso de la presunta violación del DAO a una subordinada y ha pedido que se llegue hasta el final "con todas las consecuencias" en el proceso judicial que está en curso.

Tras mostrar su apoyo a la víctima, ha recordado que el ministro del Interior ha dicho "con claridad" que había tenido conocimiento ayer de esa denuncia y "automáticamente exigió al DAO su renuncia" ante la "extrema gravedad" de los hechos.

Y lo que ha hecho Marlaska, ha precisado, es lo que hay que hacer en estos casos. Pero dicho esto, ha pasado a atacar al Partido Popular, cuyos dirigentes han reclamado esta mañana la dimisión del ministro del Interior asegurando que éste lo sabía y lo ocultó.

En este sentido, ha recordado que en Móstoles el PP "ha tenido también una denuncia semejante en cuanto a la gravedad de los hechos, que no es una cuestión de los últimos días ni meses, sino que parece que desde el año 24".

Por ello ha denincuado el "cinismo y la hipocresía" del Partido Popular por haber pedido a la víctima que "oculte su denuncia, que lo mejor es que no se haga público". Sin embargo, cree que cuando ocurre una cosa como ésta debe hacerse público para que el culpable pague con todas las consecuencias por la "tropelía".

En este sentido, ha advertido de que el PP "no está para dar ninguna elección" porque considera que lo que tenían que haber hecho ellos en su momento es lo que ayer hizo el ministro Marraska.

En cuanto a si la confianza en la Policía puede verse resentida tras esta denuncia, Ángel Víctor Torres, ha señalado que "no" porque no se está hablando del Cuerpo sino de una persona que ha tenido una actitud "vergonzante individual".

Y ha añadido que "por muy alto cargo que sea" el DAO no pueden pagar el resto de los miembros de ese cuerpo por las actitudes "vergonzantes que haga un representante". "La ciudadanía española sabe discernir y separar la paja del trigo y saber cuándo se ha hecho algo que no merece ningún tipo de consideración frente a la gran actitud que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha exclamado.

INSISTE EN QUE FELIPE GONZÁLEZ DEBE "REFLEXIONAR"

El ministro también ha sido preguntado por el saludo frío de ayer entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el expresidente Felipe González durante el homenaje a la Constitución de 1978 como la más longeva de nuestro país.

"Es una obviedad que lógicamente no están en las mejores condiciones o momentos la relación entre el expresidente y compañero Felipe González, y la dirección del Partido Socialista", ha admitido al tiempo que ha apuntado que ésto "lógicamente" también se traslada cuando se ven.

Pero ha defendido que son compañeros de partido y ha vuelto a instar al expresidente a que "reflexione", recordando de nuevo las palabras de Alfredo Pérez Rubalcaba quien decía que "un socialista se alegra cuando el PSOE gana y se entristece cuando eso no ocurre".

Por ello, cree que todos en el PSOE deberían "trabajar en el mismo sentido" proque "los rivales y los enemigos no están dentro". Y ha concluido diciendo que él "nunca iría a medios que trabajan claramente para limar el trabajo que hace el Partido Popular dándole cábala a nuestros rivales políticos".

"Creo que es un error y creo que así lo siente también la militancia, que le duele cuando hay, pues en este caso, diferencias internas", ha remachado.