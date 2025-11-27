Torres dice que la tensión entre el Gobierno y CCAA se ha reducido un 57%: "Hay acuerdos al margen de colores políticos"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor torres, y el president de la Generalitat, Salvador Illa, durante el Congreso España 360º, en el Hotel Palace, a 27 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha aseverado este jueves que la "conflictividad" entre el Ejecutivo y los gobiernos autonómicos se ha reducido en un "57%" desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno, asegurando que ahora hay "más acuerdos al margen de los colores políticos".

Lo ha dicho durante su intervención en el foro 'España 360' de Prensa Ibérica, celebrado en Madrid, desde donde ha respaldado la cifra con el descenso de los recursos "directos" presentados contra el Gobierno por parte de las comunidades autónomas, que en los gobiernos de Rajoy alcanzó los 124 frente a los 54 de la legislaturas de Sánchez.

"Tenemos tendencias muy positivas", ha celebrado el ministro de Política Territoral, subrayando también que el Gobierno central ha llegado a un "66% más" de acuerdos finales con las comunidades autónomas "al margen de los partidos políticos", poniendo énfasis en el traspaso de competencias a Cataluña, Euskadi, pero también a Canarias o a Galicia.

"Cuando se habla de relaciones interadministrativas, las dificultades no pueden estar en las diferencias partidistas", ha opinado el titular de Política Territorial y Memoria Democrática.

Refiriéndose a su departamento, el ministro ha reivindicado la gestión del reparto de los menores migrantes, una solución "coyuntural y definitiva" en su opinión, así como otros como la ley de Memoria Democrática, un elemento de "cohesión territorial" a través del "pegamento democrático".

Por último, ha invitado a los presentes a participar en los actos de 'España en Libertad', organizados por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que conmemoran los 50 años del inicio de la democracia y el fin de la dictadura de Francisco Franco.