Torres justifica que el 'mando único' llegue 25 días después de la crisis en Ceuta porque responde a una "segunda fase"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante la reunión del Comité de Situación, en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta, a 26 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y 'mando único' en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha defendido que la constitución de este órgano, 25 días después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, responde a una "segunda fase" de las actuaciones desplegadas por el Gobierno para afrontar la crisis migratoria.

En este sentido, el ministro ha explicado que la reunión del Comité de Seguimiento celebrada este miércoles en Ceuta ha servido para hacer balance de las actuaciones desarrolladas hasta ahora y abordar las medidas previstas para esta nueva etapa, en la que se enmarca la creación del 'mando único'.

"En este órgano todos los ministros han hecho repaso, también el Gobierno de Ceuta, de las actuaciones hechas y también de las propuestas", ha señalado Torres, que ha situado entre estas últimas la creación del 'mando único', una medida que, según ha explicado, permite repartir las "corresponsabilidades" entre las distintas administraciones implicadas.

Preguntado por los motivos por los que se ha tardado 25 días en constituir este órgano, el ministro ha puesto como ejemplo la gestión de la situación provocada por la dana en Valencia, donde, según ha explicado, también se llevaron a cabo "muchísimas actuaciones previas".

"Hicimos muchísimas actuaciones previas hasta que se constituyó la Comisión Mixta y se trabajó, creo que bien, con los alcaldes, con los colectivos, con los expertos", ha señalado Torres.

En este sentido, ha recordado que los días 30 y 31 de julio llegaron a Ceuta más de 70.000 personas y ha destacado que en las primeras 48 horas se consiguió que entre el 90 y el 95% de ellas retornaran a Marruecos, una actuación que ha calificado de "acierto".