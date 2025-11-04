Torres prometió a Koldo no revelar su mediación en los test de Aldama y comprobar "quién torpedeaba" las mascarillas

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, comparece en la Comisión de Investigación por el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 28 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se comprometió cuando presidía Canarias a no decir "nada" de que Koldo García mediaba en la adquisición de test de coronavirus a una empresa vinculada a Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama. Además, le aseguró que vería "quién es el que ha estado desde dentro torpedeando" el pago de mascarillas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil así lo recoge en el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que han entregado a la Audiencia Nacional sobre los contratos que el Gobierno canario hizo durante los primeros meses de la pandemia con las empresas Soluciones de Gestión y Megalab.

Apunta que, aparte del suministro de mascarillas a las administraciones públicas con Soluciones de Gestión, De Aldama y varios socios "se lucraron con la realización de pruebas PCR para la detección del Covid-19 a través de la empresa Fertinvest Consulting, contando con su socio Eurofins Megalab", que habría cobrado 5.363.299,73 euros de Canarias por tres contratos.

Según los investigadores, Torres preguntó el 5 de noviembre de 2020 a Koldo cuándo se harían los test en los aeropuertos, si se mantenían para "el día 17", añadiendo que no hablará de fechas.

Koldo le contestó que "sí" en alusión a la fecha y le pidió, "encarecidamente" a juicio de la UCO, que no dijera que había sido él: "Sí, por dios, no digas que fui yo, si dices la fecha igual piensan que soy yo".

"No digo nada", le garantizó Torres, a lo que Koldo le instó a buscar "las palabras adecuadas" y le aseguró que "en breve" los test se harían.

Los agentes añaden que Koldo informó al dirigente canario que el "presi" --"supuestamente refiriéndose a Pedro Sánchez"-- "habló con José Luis, entendiendo que es Ábalos, y le dijo que era necesario y que al día siguiente 'lo cierran Salvador y el presi', lo cual podría hacer referencia al ministro de Sanidad, Illa, y al presidente del Gobierno".

A su entender, ahí "se observaría la pretensión de Koldo de permanecer oculto en todas aquellas gestiones que realiza, y que podrían vincularle de alguna manera con la presunta organización criminal que se investiga".

KOLDO: "ME VAS A TENER PARA LO QUE TE SALGA DE LOS COJONES"

La Guardia Civil también transcribe en su informe varios audios sobre las gestiones para la compra de mascarillas, en la que hubo problemas con los pagos, lo que llevó al que era asesor de Ábalos a contactar con Torres para que reclamara que se abonaran.

Torres envió un audio a Koldo el 14 de agosto de 2020 en el que le decía que "la orden del consejero se firmó el martes por la tarde... de ingreso" para que "se pague con carácter inmediato".

"Y con respecto al resto se están haciendo ya todos los trámites últimos para ya poder abonarlo. Yo la semana que viene estaré... Yo mañana tengo que ir a Tenerife y ya he requerido el expediente completo para ver qué es lo que ha pasado con todo el desarrollo del mismo", añadió.

El entonces presidente de Canarias dijo que quería que "se pague ya de una vez, todo lo suministrado y todo lo que está de manera correcta todo lo que ha recibido Canarias, para ver quién es el que ha estado desde dentro torpedeando, retrasando y demás".

Como respuesta, Koldo le aseguró que agradecía "muchísimo todo" lo que había hecho porque era "el único que lo ha movido, aparte de Antonio con sus limitaciones, que se ha portado excelentemente con mi persona".

"Pero sí reconozco que esto ha generado un problema, porque esto ha sido una tontería que trasmiten unos protocolos que son normales en cualquier sitio y ha generado un problema de que yo había dado mi palabra con unas personas que se habían portado muy bien tanto con Puertos del Estado, con Adif, con Defensa, con Interior, con Baleares. Con todos los sitios donde los hemos mandado, los tíos han cumplido", agregó.

Koldo afirmó que le habían pedido "ayuda" con Canarias por el "problema" de los pagos pendientes y se le habían "echado encima". "Agradezco en el alma tu implicación personal y otra cosa no, pero te doy mi palabra de que me vas a tener para lo que te salga de los cojones y eso sí que cumplo", expresó.

Tras ello, según los investigadores, Koldo envió a De Aldama el audio que había recibido de Torres y le pidió que lo borrase cuando lo escuchara, lo que supone un "indicio que viene a exponer las medidas de seguridad que la organización criminal tomaría para ocultar su actividad".