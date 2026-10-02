Torres rechaza "hacer cábalas" sobre posibles elecciones si cae el decreto que prohíbe los desahucios

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha rechazado este viernes "hacer cábalas" sobre la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, disuelva las Cortes y convoque elecciones generales si el Congreso rechaza el decreto ley que prohíbe los desahucios hasta 2030, que se somete a votación en la Cámara Baja.

"Yo no estoy con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida. No me cabe en la cabeza que se pongan cuestiones de interés partidista o estrategia contra una decisión que hoy clama el pueblo español", ha comentado a su llegada al Palacio de la Carrera de San Jerónimo para asistir a la sesión plenaria.

En este contexto, ha subrayado que este es un "día trascendental, pero no para el Gobierno", sino para las familias "están expectantes ante lo que se vaya a votar en el Congreso con respecto a un derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda".

Por eso, ha hecho un nuevo llamamiento a los grupos que han anunciado su voto en contra --PP, Vox, UPN y Junts-- para que "al menos se abstengan" y permitan que estas leyes sigan vigentes, se "sigan impidiendo desahucios" y "se pueda acceder a vivienda".