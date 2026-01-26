Torres reprocha a Clavijo rechazar la financiación autonómica y afirma que Canarias "necesita" los 1.100 millones más

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, durante una rueda de prensaa la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Vítor Torres, ha criticado que el Gobierno canario de Fernando Clavijo haya rechazado el nuevo sistema de financiación autonómica, presentado el pasado 14 de enero en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), asegurando que dota de 1.100 millones de euros más al archipiélago y ha ironizado sobre si el motivo de esta oposición es porque Canarias "no los necesita".

"Dice que no a recibir 1.100 millones de euros más al año, ¿es que no necesitamos esos fondos?, ¿Canarias no necesita más hospitales?, ¿no necesitamos más escuelas de 0 a 3 años?", ha cuestionado Torres.

Frente a las críticas de que de los 1.100 millones de euros previstos, 500 forman parte del fondo de compensación que no se podrán destinar a sanidad o educación, el ministro ha asegurado que Clavijo "se equivoca", ya que durante su presidencia del Ejecutivo canario en 2023 se agotó el 100 por ciento de los fondos.

"El 25 por ciento se invirtió en gasto corriente y el resto se destinó a promoción del turismo, infraestructura sanitaria, educativa e hidráulica", ha recordado el ministro.

Por su parte, Clavijo criticó al Gobierno al día siguiente de celebrarse el CPFF al asegurar que el sistema beneficiaba a las comunidades "más ricas" y consideró que la sociedad canaria tendría que "rebelarse" ante el nuevo modelo.

SE NEGOCIARÁ EL TRASPASO DE COMPETENCIAS SOBRE EL AEROPUERTOS

En otro orden de cosas, Torres ha asegurado que su equipo se va a "sentar" con el Ejecutivo canario para tratar el traspaso de competencias sobre los aeropuertos desde el Gobierno central al canario.

Para atender esta "demanda histórica", Torres ha avanzado que, además de reunirse con el presidente canario, tendrá que trasladar el caso a las carteras de Hacienda y de Transportes, encargados de abordar tanto el Régimen Económico y Fiscal de las islas, como "el tema de la congestión de los aeropuertos".

De esta manera, el socialista ha respondido a la demanda del líder autonómico de la pasada XXIX Conferencia Iberoamericana de Ministros y Empresarios del Turismo (CIMET). Allí, Clavijo afirmó tener la sensación de que Aena está "priorizando" la cuenta de resultados, "y no está teniendo en cuenta" a la población de las islas, lo que puede impactar el sector turístico en Canarias.

En este sentido, achacó al Gobierno central la materialización de esa congestión, recordando que se enmarca en el Estatuto de Autonomía y que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, se comprometió a ello en la reunión que mantuvieron hace unos meses.