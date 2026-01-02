Un total de 19 fallecidos por incendios en viviendas durante las fiestas navideñas

Sucesos.- Fallecen tres personas en un incendio en una vivienda de Carabanchel (Madrid) - EMERGENCIAS MADRID

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos 19 personas han fallecido por incendios en viviendas desde el pasado 24 de diciembre: hay cinco fallecidos en Andalucía, tres en Galicia y Madrid, dos en Canarias, Extremadura y Comunidad Valenciana y uno en Castilla-La Mancha y Cataluña.

Un uno de los últimos incendios de mayor gravedad ha sido el ocurrido esta madrugada en un piso del distrito de Carabanchel de Madrid, donde han fallecido tres personas, dos de ellas por inhalación de humo y una más por quemaduras, según han informado los servicios de emergencias de la Comunidad de Madrid.

También se ha producido un fallecido esta última noche en una localidad de Cáceceres. Se trata de un hombre de 53 años que moría en Ceclavín, tras incendiarse el 1 de enero a las 22:00 horas un inmueble. En este caso también ha resultado herida una mujer de 86 años por intoxicación de monóxido de carbono.

Asimismo, el pasado miércoles murió en Nou Barris (Barcelona) una mujer de 83 años en un incendio que comenzó a las 17:00 horas del día de Nochevieja. Según los Bomberos de Barcelona, la ignición comenzó en el sofá del domicilio, aunque se desconoce su causa.

Por otro lado, dos personas fallecieron en sendos incendios en un domicilio el pasado 30 de diciembre. En primer lugar, una mujer de 25 años resultó intoxicada en Crevillente (Alicante) y, tras ser reanimada en dos ocasiones por los equipos de emergencias, falleció en el hospital de Vinalopó. En el mismo incendio asistieron a un hombre de 33 años cuyo pronóstico permanece reservado.

En segundo lugar, un hombre de 83 años falleció en una vivienda de Hervás (Cáceres). Los datos del Centro 112 de Extremadura concretan que dieron el aviso de incendio a las 00:30 horas y el fuego se extinguió a las 05:30 horas de la madrugada del pasado martes.

Además, en Taha (Granada) murió un hombre de 53 años por inhalación de humo en su domicilio durante la madrugada del pasado lunes. El 112 recibió varias llamadas a las 04:00 horas en las que se alertaba de que estaba saliendo mucho humo de una casa en la que podría haber una persona atrapada.

Durante la tarde del mismo día, en Lucena (Córdoba) falleció una persona de identidad desconocida. Los equipos de emergencia han dado a conocer el caso sin revelar nada más que los avisos que dieron los vecinos a las 18:23 horas.

De igual manera, los equipos de emergencia valencianos encontraron el cuerpo calcinado de una mujer de 79 años el pasado sábado tras apagar el fuego en un edificio. La difunta fue hallada durante un registro posterior a la extinción en la que también encontraron a otra mujer en la terraza del domicilio, ésta con un aparente buen estado de salud.

NUEVE MUERTOS ENTRE EL 24 Y EL 26 DE DICIEMBRE

Estos diez fallecidos se suman a los 9 que se produjeron durante las fiestas de Navidad, entre el 24 y el 26 de diciembre. Este último día, hubo tres muertos en Galicia. Se trata de un hombre, que fue encontrado muerto en el interior de su vivienda en Pontevedra, en la parroquia de Mourente. Un vecino alertó del hallazgo después de darse cuenta de que una ventana estaba quemada, según informa el 112 Galicia. La principal hipótesis que se baraja es que pudo fallecer por electrocución después de que explotase un microondas.

La Guardia Civil también investiga la muerte de otro hombre de 49 años y su hijo de 21, cuyos cuerpos fueron localizados en la mañana del día 26 de diciembre en una de las habitaciones del interior de su vivienda en Mugardos (A Coruña), situada en la Rúa dos Catro Ventos, en el casco urbano del municipio.

El instituto armado apunta a que posiblemente se produjese un incendio en el inmueble y no descarta que el fallecimiento pueda estar relacionado con la inhalación de gases derviados de la combustión, lo que deberá determinar la autopsia.

El hallazgo se realizó tras la alerta de familiares, que no tenían noticias de ambos desde el pasado 24 de diciembre. Según informa el Instituto Armado, al acceder al inmueble, los agentes observaron que el interior presentaba signos evidentes de haber sufrido un incendio, con diversas estancias afectadas por el humo y el calor.

Además, otras dos personas, un hombre y una mujer, también fallecieron en la madrugada del 26 de diciembre tras declararse un incendio en una vivienda en La Matanza de Acentejo (Tenerife), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

El suceso se produjo sobre las 06:27 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, efectivos de los bomberos del Consorcio de Tenerife rescataron a los dos afectados del interior de la vivienda, que se encontraban inconscientes, y procedieron a extinguir las llamas que afectaron a la totalidad del inmueble.

Asimismo, dos adolescentes, chico y chica de 15 y 16 años, murieron en un incendio de una vivienda registrado en la mañana del día de Navidad en el municipio malagueño de Alhaurín El Grande. Varios testigos dieron la voz de aviso al teléfono 112, a las 8:00 horas, para informar de un incendio en una casa de la calle San Rafael en el que había personas atrapadas.

También un hombre de 82 años falleció en Nochebuena en el incendio de su vivienda en Cádiar (Granada), según confirmaron fuentes de Emergencias a esta agencia de noticias.

Ese mismo día falleció en Almadén (Ciudad Real) un hombre de 55 años tras originarse un incendio en su vivienda, tal y como confirmaron a Europa Press fuentes del 112 de Castilla-La Mancha.