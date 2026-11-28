Papeletas para las elecciones gallegas del 29 de noviembre. - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 4.622 candidatos competirán por los 350 escaños del Congreso y los 209 del Senado que se eligen en los comicios generales de este domingo, lo que supone una media de once aspirantes por cada plaza en la Cámara Baja y casi cuatro por cada asiento en el Palacio del Senado.

La formación de coaliciones a la izquierda del PSOE, la retirada de grandes partidos en algunas provincias tras los acuerdos entre PP y Vox, o los del PSOE con Frente Amplio, así como la alianza de estas dos formaciones de izquierdas en la Cámara Alta bajo la marca 'Senado de Progreso', han provocado que la cifra de candidatos se haya reducido un 5,52% con relación a las últimas elecciones generales, en julio de 2023, cuando se inscribieron 4.892 aspirantes a escaño.

SE ESTRENAN LAS LISTAS CREMALLERA

En concreto, y en la primera convocatoria de generales con 'listas cremallera', para formar parte del Congreso se presentan ahora 3.820 personas (1.939 hombres y 1.881 mujeres) con 1.377 suplentes (682 hombres y 695 mujeres).

Eso supone una media de casi 11 candidatos titulares por cada escaño en liza de la Cámara Baja. Se trata de una cifra algo superior a la de julio de 2023, cuando compitieron para el Congreso un total de 3.735 candidatos (1.916 hombres y 1.819 mujeres), con una media entonces de 10,67 aspirantes por escaño.

Para los 209 asientos del Senado que se eligen este domingo, uno más que hasta ahora al estrenarse la circunscripción separada de Formentera, se presentan 802 aspirantes (447 hombres y 355 mujeres), con 1.598 suplentes. En el 23J compitieron para una plaza de senador como titulares 1.157 personas (648 hombres y 509 mujeres), con 2.314 suplentes. La reducción de candidatos en este caso por los pactos entre los grandes bloques es muy considerable, un 30,7% menos.

De estas cifras se desprende que en la Cámara Alta se da una media de 3,8 candidatos titulares por escaño en liza, frente a los 5,5 de la anterior contienda electoral. La correlación entre titulares y suplentes es distinta a la del Congreso porque no todos los partidos presentan los tres candidatos por provincia, pero sí deben incluir suplentes allá donde compitan.

LOS SENADORES AUTONÓMICOS DEPENDEN DE LAS CCAA

El resto de asientos del Senado, más de medio centenar, son designados directamente por los parlamentos de las comunidades autónomas.

En total, las juntas electorales proclamaron 895 listas a las Cortes Generales, 534 para el Congreso y otras 361 para el Senado. Inicialmente se habían presentado 930 candidaturas (556 a la Cámara Baja y 374 a la Cámara Alta), pero cayeron 45 por no reunir todos los requisitos que exige la legislación, fundamentalmente los avales que se exigen a formaciones extraparlamentarias.

La cifra final de candidaturas supone un descenso del 18,22% respecto a las del 2023, cuando se proclamaron 1.093 listas, 549 para la Cámara Baja y 544 para el Senado.