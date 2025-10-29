Una trabajadora del PSOE dice que Ábalos "firmaba" y Koldo o "cualquiera" que mandara recibía el dinero en metálico

La trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE, Celia Rodríguez, a su llegada al Tribunal Supremo, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La trabajadora del PSOE Celia Rodríguez ha manifestado ante el Tribunal Supremo que el ex ministro y ex secretario de Organización del partido José Luis Ábalos firmaba las liquidaciones de gastos que ella entregaba a Administración, al tiempo que ha señalado que luego el exasesor Koldo García o "cualquiera" que éste enviara a Ferraz recibía el dinero en metálico.

Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, así se ha pronunciado este miércoles Rodríguez en su declaración como testigo ante el magistrado que investiga a Ábalos, a Koldo y al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por su presunta participación en una supuesta trama de cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones públicas.

Rodríguez ha detallado que trabaja en el partido desde 1987, que desde 2017 se desempeña como secretaria de la Secretaría de Organización y que conoce a Ábalos y a Cerdán en el marco de dichas funciones. En el caso de Koldo, ha señalado que le conoce porque empezó en Ferraz como conductor del exministro.

Ante la pregunta del magistrado de si ha realizado pagos en metálico alguna vez en el PSOE, ha respondido que sí. Ha explicado que se dedicaba a "rellenar" unos impresos de liquidaciones de gastos y que, una vez que los firmaba Ábalos, los llevaba a Administración. Según ha relatado, en dicho departamento revisaban los impresos y conseguían el dinero en efectivo, para luego avisarle y que ella se dedicara a repartirlo.

Puente le ha preguntado a Rodríguez si supervisaba las facturas o si se limitaba a llevarlas a Administración. La trabajadora de Ferraz ha reiterado que lo que hacía era rellenar las liquidaciones de gastos que luego firmaba Ábalos y que ella bajaba a Administración, donde revisaban si estaban bien las cantidades.

En este sentido, Rodríguez ha manifestado que ella suponía que en Administración realizaban las comprobaciones oportunas para aprobar dichos pagos. Y ha insistido en que, una vez que le notificaban que ya estaba disponible el dinero, ella se dedicaba a hacer las entregas en metálico.

Con todo, ha puntualizado que ella no tenía acceso a la caja del partido, sino solamente al dinero que le entregaban desde Administración, por lo que ha negado conocer con qué periodicidad se renovaba el flujo de dinero en efectivo.

DICE QUE LA EXMUJER DE KOLDO RECOGÍA DINERO PERO NO PRESENTABA GASTOS

Según ha relatado, una vez que tenía el dinero, llamaba a Koldo y éste acudía o enviaba a "un mensajero". Las fuentes consultadas han asegurado que el magistrado se ha detenido en este punto de la declaración: "¿Es decir, el dinero lo recogía cualquier persona que le dijera Koldo? ¿Un motorista, Patricia (Uriz, expareja de Koldo), quien fuera?".

Rodríguez ha contestado afirmativamente y ha explicado que ella avisaba al exasesor de Ábalos para que se acercara o enviase a alguien a la recepción para retirar el dinero en efectivo. El magistrado ha cuestionado que no se entregase el dinero a la persona que lo había solicitado sino a un mensajero.

La testigo ha explicado que las liquidaciones que solicitaba Ábalos "normalmente" las recogía Koldo. Y, aunque ha señalado que Patricia Uriz iba también a por el dinero, ha precisado que ella no presentaba liquidaciones de gastos, sino que --a su entender-- actuaba en nombre de Koldo o de Ábalos.

A preguntas del magistrado, Rodríguez ha reconocido que le preocupaba tener efectivo en su cajón, por lo que avisaba a Koldo para que fuera a Ferraz a buscarlo. "Yo no tengo que tener dinero en el cajón que no es mío", ha apuntado.

EL EFECTIVO SE ENTREGABA EN SOBRES DEL PARTIDO

Durante su declaración, la secretaria ha relatado que entregaba el dinero en sobres con el anagrama del partido y el nombre correspondiente "para no tener el efectivo en la mano" y para "saber qué era de cada uno". "Yo lo metía en un sobre para reciclar, para que lo llevemos ahí suelto", ha añadido.

Según ha señalado, algunos de los pagos estaban dirigidos directamente a Ábalos y otros, de forma genérica, a la Secretaría de Organización. Así, ha reconocido que no sabía a quiénes correspondían los gastos de manera individualizada.

Rodríguez también ha señalado que desconocía bajo qué conceptos se reclamaban aquellos gastos. A su juicio, respondían a "viajes", pero ha insistido en que ella no se encargaba de realizar las comprobaciones, sino que eran funciones de otro departamento.

En el marco del interrogatorio, el instructor ha explicado a Rodríguez que le preguntaba por dichos pagos en metálico porque en un juicio previo habría dicho que en el PSOE no se realizaban abonos en efectivo. En este punto, la testigo ha precisado que lo que dijo fue que a Ábalos se le pagaba mediante transferencia, pero que llegó a subrayar entonces que no sabía desde cuándo.

Al hilo, el magistrado se ha interesado por saber hasta qué fecha se estuvo pagando en efectivo a cargos del PSOE. Rodríguez ha asegurado que, según cree, desde finales de 2021 el partido paga vía transferencias.