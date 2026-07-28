Trabajadoras del PSOE declaran que actuaron por indicación de Cerdán y que Leire usó varias veces el parking de Ferraz

La trabajadora del PSOE, Celia Rodríguez, a su llegada a la Audiencia Nacional, a 28 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Dos trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE han declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Leire Díez' que actuaron a instancias del exdirigente socialista Santos Cerdán y que la exmilitante del partido utilizó varias veces el parking de la sede federal en la madrileña calle de Ferraz.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press tras la declaración como testigos este martes de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro en el marco del 'caso Leire Díez'.

El juez Pedraz investiga, por un lado, la existencia de una presunta trama para obstaculizar causas judiciales que afecten al PSOE, y, por otro, una supuesta red de irregularidades en contratos públicos para la obtención de beneficios económicos, bajo el supuesto liderazgo de Santos Cerdán y la coordinación de Leire Díez, ambos imputados.

GESTIONABAN VIAJES DE LEIRE BAJO ÓRDENES DE CERDÁN

Las fuentes jurídicas han señalado que las trabajadoras buscaron billetes y gestionaron varios viajes para la exmilitante, todo ello bajo órdenes de Cerdán, que autorizaba los gastos.

Además, han señalado que solo tienen constancia de tres o cuatro reuniones de Cerdán con la exmilitante, el empresario Javier Pérez Dolset y Juan Manuel Serrano, el exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, todos ellos también investigados por Ferraz.

Dichos encuentros no formaban parte de la agenda oficial de Cerdán, que era función de San Pedro y Rodríguez como trabajadoras de la Secretaría de Organización, sino que tenían lugar sin necesidad de agendarlas, han añadido las fuentes jurídicas.

Respecto al aparcamiento de la sede socialista de Ferraz, las trabajadoras del PSOE han indicado que Díez lo utilizó en más de una decena de ocasiones y que se limitaba a mandar un mensaje para que le dieran acceso y, a continuación, se le autorizaba.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han acudido también para proceder al clonado de los dispositivos de Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro, que se ha realizado tras finalizar su declaración.

Cabe recordar que en el auto de citación, el juez Pedraz les requirió que aportasen las comunicaciones que hubieran mantenido entre abril de 2024 y junio de 2025 por cualquier canal con Díez, el Serrano, Cerdán o la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, también imputada.