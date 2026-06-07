El Tratado de Amistad con Francia vuelve al Congreso pendiente del visto bueno del PP

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la firma de un Tratado de Amistad entre sus respectivos países, durante la XXVII Cumbre Hispano-Francesa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tratado de Amistad con Francia firmado en 2023 volverá esta semana al Congreso tras un primer intento de ratificación fallido hace un año por el rechazo del PP, que cuestionaba la constitucionalidad de que un ministro francés pudiera participar en el Consejo de Ministros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente francés, Emmanuel Macron, firmaron este Tratado de Amistad durante la cumbre celebrada a finales de enero de 2023 en Barcelona y, aunque el texto completó rápidamente los trámites en Francia, en el caso español el proceso se atascó.

En primer lugar, fue necesario cambiar la Ley de Gobierno de 1997 para permitir que un representante de otro país pudiera asistir a un Consejo de Ministros, algo que el Ejecutivo consiguió a la segunda gracias a la introducción de una enmienda a la Ley de Eficiencia de la Justicia aprobada en noviembre de 2024.

El Gobierno inició entonces el trámite de urgencia del tratado, pero volvió a toparse con otro obstáculo en el camino. El PP, haciendo valer su mayoría absoluta en el Senado, formuló un recurso previo de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

Amparándose en este hecho, los 'populares' optaron por la abstención cuando el texto se llevó a debate en la Comisión de Exteriores del Congreso, donde fue respaldado y elevado al Pleno, si bien finalmente votaron en contra, al igual que Vox y UPN, siendo claves no obstante las abstenciones de Junts y Podemos para que no saliera adelante.

El rechazo paralizó el trámite parlamentario, por lo que el Gobierno quedó a expensas de lo que dijera el Constitucional, que finalmente el pasado diciembre optó por inhibirse, argumentando que dado que la Cámara Baja no había dado luz verde y por tanto no lo había remitido al Senado, el recurso había perdido su objeto y "el tratado no puede ser ratificado válidamente por España".

En esta tesitura, el Gobierno se vio en la obligación de buscar una solución que permitiera la validación del Tratado, ya que su no ratificación estaba retrasando la celebración de una nueva cumbre bilateral con Francia.

ACUERDO CON FRANCIA

Así las cosas, a finales de abril el Consejo de Ministros acordó remitir nuevamente a las Cortes el Tratado de Amistad con Francia para su tramitación urgente tras haber llegado a un "acuerdo interpretativo". Dicho acuerdo, según explicaron a Europa Press fuentes diplomáticas, prevé que se invite a un ministro francés a una reunión 'ad hoc' y no al Consejo de Ministros propiamente dicho.

El Gobierno espera con ello superar las reticencias de los de Alberto Núñez Feijóo que por el momento han guardado silencio de manera pública sobre si esta interpretación de lo escrito en el tratado les parece suficiente como para votar a favor.

En estas circunstancias, la Comisión de Exteriores del Congreso deberá pronunciarse el próximo miércoles sobre el tratado. El texto podría volver a superar el trámite de comisión incluso sin el PP, ya que el PSOE y sus aliados tienen más votos. Ya ocurrió hace un año, cuando salió adelante con 18 votos a favor --los de PSOE, Sumar, ERC, Bildu y PNV--, frente a 16 abstenciones de PP, Junts y Podemos y tres votos en contra (Vox).

No obstante, el debate permitirá conocer el sentido del voto de los 'populares' de cara a su ratificación definitiva en el Pleno, prevista a la semana siguiente, donde el respaldo de los de Feijóo será necesario si, como ocurrió cuando se tumbó el 14 de mayo de 2025, tanto Junts como Podemos vuelven a abstenerse.

FRANCIA CONFÍA EN LA APROBACIÓN

Mientras esto ocurre, desde el Gobierno francés han dejado claro que confían en que el Tratado de Amistad sea finalmente ratificado. La ministra delegada encargada de la Francofonía, las Asociaciones Internacionales y los Franceses en el Extranjero, Éléonore Caroit, recalcó durante su visita a Madrid esta semana que "es un tema de país a país, incluso más que de gobierno a gobierno".

"Es un tema que trasciende los cambios de gobiernos que pueden suceder y por eso espero que partidos españoles tradicionales entiendan la importancia que esto tiene para Francia", señaló en un encuentro con periodistas, incluido Europa Press, en clara referencia al PP.

Francia, recordó Caroit, solo tiene tratados de este tipo con dos países, Alemania e Italia. "El hecho de que se haya decidido empujar esta iniciativa de tener un tratado de cooperación y de amistad con España demuestra una voluntad política por parte de Francia de tener una cooperación reforzada con España", esgrimió.