El Tribunal de Cuentas avisa de que las entidades locales tienen "altos niveles de incumpliento" de sus obligaciones

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MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Cuentas ha avisado de que las entidades locales mantienen en su conjunto "altos niveles de incumpliento" en sus obligaciones con la entidad y ha concretado que "solo el 15 % de las entidades locales cumplió en plazo con la totalidad de las obligaciones exigidas".

Así se desprende del 'Informe Global del Sector Público Local del Ejercicio 2024', aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas este lunes y recogido por Europa Press, y en el que también se ponen de manifiesto "importantes diferencias territoriales" entre entidades locales a la hora de cumplir con sus obligaciones de rendición ante el Tribunal.

Según recuerda el organismo, el Sector público local estaba integrado en 2024 por 12.920 entidades principales y 2.880 entidades dependientes y adscritas, estando todas ellas obligadas a rendir al Tribunal de Cuentas la información relativa a sus cuentas generales, la información contractual, los convenios y la información sobre control interno remitida por dichas entidades.

Sin embargo, el documento constata "bajos niveles de cumplimiento de las entidades locales en cada una de estas obligaciones". Así, el Tribunal de Cuentas recoge que "solo el 50 % rindió en plazo la cuenta general de 2024" mientras que "el 38 % remitió la relación anual de contratos, el 29 % la de convenios y el 33 % la información de control interno".

En este sentido, el informe concreta que a 31 de mayo de 2026 el 22 % de las entidades locales "seguía sin rendir la cuenta general de 2024", entre ellas los ayuntamientos de Cádiz, Jaén, Jerez de la Frontera, Marbella y Huelva, el Cabildo de Fuerteventura y las diputaciones de Cádiz, Málaga y Granada.

En la relación anual de contratos, el incumplimiento, a esa fecha, alcanzaba el 42 %, con entidades como los ayuntamientos de Mijas (Málaga), Santiago de Compostela, Ferrol y la Diputación de Málaga. En convenios, el incumplimiento se situaba en el 54 %, destacando el Ayuntamiento de Sevilla y las diputaciones de Málaga y Castellón.

En cuanto al control interno, el 54 % de las entidades no había remitido la información, entre ellos los órganos de intervención de los ayuntamientos de Logroño, Lleida y Parla.

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas resalta que la vinculación del acceso a subvenciones y ayudas públicas al cumplimiento de las obligaciones de rendición "constituye un instrumento eficaz para mejorar dichos niveles de cumplimiento".

SITUACIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA SÓLIDA

Por otro lado, el Tribunal de Cuentas asevera en el informe que las entidades locales presentaron en 2024 "una situación presupuestaria y financiera sólida", con un resultado presupuestario ajustado positivo generado fundamentalmente por "ingresos procedentes de tributos propios, de la cesión de tributos y de la participación en los tributos del Estado".

Además, el documento subraya que las entidades locales disponían de un remanente de tesorería positivo, del que el 54 % era de libre disposición, todo ello se ha registrado en un contexto de reducción de la cifra de endeudamiento.

"La evolución de la recaudación de los tributos del Estado, que ha impulsado el aumento de los ingresos locales, ha tenido su reflejo en la positiva situación presupuestaria y financiera de las entidades locales en 2024", explica el documento.

Asimismo, el informe asegura que el sistema de financiación local se caracteriza "por una importante dependencia de los recursos procedentes del Estado y, en menor medida, de las comunidades autónomas".

Esta dependencia, indican desde el Tribunal, se observa "de forma clara" en el incremento del 10 % de los ingresos de 2024, principalmente, gracias al incremento de las transferencias derivadas de la participación en los tributos del Estado, motivado, a su vez, por una recaudación tributaria estatal superior a la prevista inicialmente.