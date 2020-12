Tribunal de Cuentas propone medidas para regular los microcréditos de los partidos y resolver la laguna legal

Aconseja poner un límite a las aportaciones de particulares, evitar dinero en metálico y prohibir su condonación

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José De la Fuente de la Calle, ha insistido en la necesidad de regular los microcréditos que utilizan los partidos para financiar sus actividades, e incuso ha lanzado ya algunas propuestas para resolver s laguna leal que presenta la actual legislación. En todo caso, la institución consignara estas operaciones en un apartado especial de sus informes anuales para reflejar su uso y permitir un estudio comparativo.

En su comparecencia en el Congreso, la presidneta del Tribunal de Cuentas ha querido distinguir el llamado "crowdfunding" (micromecenazgo), del que existen "muchos antecedentes" como rifas o fiestas de los partidos para financiarse, de los microcréditos que se están generalizando para afrontar las campañas electorales con aportaciones de particulares sin recurrir a entidades bancarias.

Mientras que el 'cowdfunding' esta regulado, ha subrayado que los microcréditos son figuras "relativamente nuevas" que no disponen de normativa específica y su uso se beneficia de que existe una laguna legal. No se pueden considerar donaciones, ya que el dinero aportado se devuelve, y al considerarlo como un crédito, no hay más legislación que la que se aplica a las entidades bancarias, y no hay nada sobre particulares.

LA NORMATIVA ES INSUFICIENTE

"La normativa es insuficiente para regular la naturaleza específica de los microcréditos y por eso el Tribunal de Cuentas recomienda una norma específica sobre créditos de particulares", ha afirmado, una reclamación que, de una u otra manera, se viene trasladando al Parlamento desde 2016.

A su juicio, debe regularse esta figura para, entre otras cosas, fijar una cuantía máxima del prestamista, obligar a que las aportaciones sean ingresados en cuentas electorales, garantizar que el microcrédito se devuelva antes de un año natural y que se prohíba la condonación de las deudas a particulares, igual que no se permite a los bancos perdonar sus créditos.

En todo caso, el Tribunal de Cuentas mantiene su vigilancia control de estos microcréditos y pide a los partidos que ofrezcan los datos que se exigen para los créditos bancarios y para las donaciones en campaña.

Así, en los informes de fiscalización sobre las campañas electorales todo ingreso y pago se debe realizar en cuentas electorales, no en metálico, y deben constar los datos del aportante (nombre y DNI). Y en los informes anuales se comprueba si ese microcrédito fue devuelto con cargo a las subvenciones electorales y si se han cumplido los requisitos establecidos en la póliza.

De la Calle ha avanzado que en los próximos informes anuales sobre partidos políticos se incluirá un anexo, similar al que ya existe sobre la deuda de las formaciones con los bancos, en el que se harán comparativas de microcréditos y sus condiciones.