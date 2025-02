TVE presenta 'La conquista de la democracia', el documental que muestra "la lucha social que hizo posible la Transición"

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

RTVE, de la mano del periodista Xabier Fortes, ha presentado este lunes 'La conquista de la democracia', una nueva serie documental de seis episodios que "retrata la lucha social que hizo posible la Transición democrática en España", y cuyo estreno está previsto en La 2 y RTVE Play para el mes de marzo.

Al acto, celebrado en el Teatro Monumental de Madrid, han acudido representantes sindicales, como la vicesecretaria de UGT, Lola Navarra, y el secretario general de CCOO, Unai Sordo. También ha asistido una buena parte de los ministros del Gobierno, incluidas la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en pleno choque por la tributación del IRPF en el salario mínimo interprofesional.

El presentador y director de 'La noche en 24 horas' (TVE), el periodista pontevedrés Xabier Fortes, ha conducido la presentación de la serie documental, donde también se han mostrado fragmentos de alguno de los seis episodios e interpretaciones musicales acompañadas de la orquesta de RTVE. La cantante Ana Belén ha sido una de las protagonistas de la tarde con su interpretación de la canción 'España Camisa Blanca de Mi Esperanza', que ha provocado una fuerte ovación entre el público presente.

Fortes ha contado con el testimonio del que fuera fundador de Comisiones Obreras (CCOO), el abogado Nicolás Sartorius, quien ha afirmado que a pesar de que "Franco, como dictador, murió en la cárcel, la dictadura en sí no murió en la cárcel, sino que murió en la calle".

Sartorius, que es uno de los ideólogos de la serie documental de RTVE junto a Fernando Galindo, ha explicado que 'La conquista de la democracia' trata de hacer entender que, a pesar de la muerte del dictador en 1975 y el posterior gobierno de Carlos Arias Navarro en 1976, "hubo que luchar, y mucho, para abrir el camino hacia los acuerdos y hacia la libertad de la democracia"

El expolítico del PCE ha atribuido a "los movimientos sociales y a los obreros" como los grupos que "trajeron la democracia a España". "A nosotros la democracia no nos la daba nadie, ni dioses, ni reyes, ni tribunales", ha concluido, haciendo hincapié en que fue "la gente" la protagonista de aquel momento histórico.

EL PAPEL DE LAS MUJERES Y DE LOS SINDICATOS

La presentación de 'La conquista de la democracia' también ha querido recordar el papel que las mujeres tuvieron en la llegada de la democracia en España. En este sentido, ha impactado el testimonio de Dolores Sancho, mujer de un obrero asesinado en 1971 a manos de la Guardia Civil por repartir octavillas. "Me secuestraron su cadáver, no me dejaron hacerle la autopsia", ha relatado.

Por su parte, la escritora gaditana Elvira Lindo ha recriminado la falta de material cultural y artístico "sobre la época que fue la lucha anti franquista", afirmando que "se han hecho pocas películas, novelas y documentales".

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha subrayado la importancia del sindicalismo ilegalizado durante el franquismo para conseguir posteriormente "mejoras materiales de vida que necesariamente iban aparejada con la reivindicación de la libertad, de la democracia y de los derechos laborales y sindicales".

RECORDAR "DE DÓNDE VENIMOS"

Finalmente, el periodista Xabier Fortes ha manifestado su satisfacción por el resultado de la presentación de 'La conquista de la democracia', un documental que, según ha defendido en declaraciones a Europa Press, es "una necesaria apelación a recordar de dónde venimos".

Para el periodista gallego, esta serie documental muestra "lo que costó conquistar la democracia" y ha recordado que es necesario "defenderla y cuidarla todos los días" con ayuda de formatos como el que ha presentado RTVE.

SEIS CAPÍTULOS DE 60 MINUTOS

La nueva serie documental que retrata la lucha social que hizo posible la transición democrática en España ha contado un grupo de directores y directoras, que han elaborado seis capítulos de sesenta minutos que produce RTVE junto a Tevescop.

El primer capítulo, 'Se hace camino al andar' (Arantxa Aguirre), parte de la protesta de un grupo de estudiantes contra la dictadura en 1956, que desencadenó huelgas y protestas en toda España. En la segunda entrega, 'El principio del fin' (Ángeles González-Sinde), se retratan los primeros años de la década de los 70, marcados por las movilizaciones en diferentes sectores sociales.

'Una galerna de huelgas' (Azucena Rodríguez) es el capítulo 3, centrado en cómo, tras la muerte de Franco, la lucha social y las huelgas masivas impulsaron la transición democrática en España. El cuarto, 'Rebeldes con causa: el hervidero universitario' (Imanol Uribe), pone el foco en los estudiantes, uno de los colectivos que se enfrentó con más contundencia a la dictadura.

El capítulo cinco, 'La mayoría silenciosa' (Tania Balló), realiza una panorámica a través de la UMD, Justicia Democrática, el campo o las luchas vecinales, feministas y LGTBI+ en España. La serie termina con 'El resurgir de la esperanza' (Manuel Gutiérrez Aragón) y la movilización masiva de la sociedad española, que logró que las grietas abiertas de la dictadura se hicieran cada vez más grandes.