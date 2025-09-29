La UCO acredita "gestiones" de la asesora de Begoña Gómez con empresas para financiar la cátedra de la UCM

La asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, a su llegada a declarar por el ‘caso Begoña Gómez’, en los Juzgados de Plaza de Castilla, a 10 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado un informe al juez Juan Carlos Peinado en el que documenta "gestiones" que Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, habría realizado con entidades para financiar la cátedra que la esposa del presidente del Gobierno codirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En el informe, al que ha tenido acceso Europa Press, los investigadores analizan los correos electrónicos aportados al juez por el que fuera vicerrector de la UCM, Juan Carlos Doadrio, en los que se comunica con la asesora de Gómez.

Y señalan que, entre "las diferentes gestiones en las que intercedería Álvarez y que se observan en los correos, cabe destacar los contactos mantenidos con diferentes instituciones que colaborarían con la cátedra".

Entre esos correos, la UCO recoge uno que la asesora dirige a Doadrio y en el que "aporta borrador de acuerdo con Mindway, en relación con programas de formación llevados a cabo por la citada sociedad en el marco de la cátedra", haciendo "hincapié en la intención de establecer cláusulas".

Álvarez trasladó a Doadrio que, "en caso de beneficios, Mindway tenga que dar el 10 por ciento a la Cátedra de TSC", Transformación Social Competitiva. "Y por otro lado que no pueda utilizar los contenidos, la generación de vídeos, píldoras, ejercicios ni estructura del máster en caso de rescisión o resolución de contrato por cualquiera de las partes, incluida la UCM", según se lee en el correo, fechado el 16 de febrero de 2022.

Además, los investigadores "recapitulan otras gestiones, con vinculación a la relación de Gómez con la Cátedra", pero que transcienden de los contactos con los patrocinadores y que se podrían considerar, indican, como "cuestiones más puntuales".

Entre ellas mencionan una consulta sobre el límite salarial a personal no vinculado al sector público, la organización de un congreso, la presentación de un curso de verano en el marco o la solicitud de una reunión con la Asesoría Jurídica de la UCM.

