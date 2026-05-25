La UCO detecta "analogías" entre la plataforma de la Complutense y una sociedad de Begoña Gómez con actividad comercial

Archivo - Begoña Gómez interviene en la mesa redonda 'La igualdad no puede esperar', en el Ateneo de Madrid. Archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha apuntado a las "analogías" entre la plataforma de transformación social impulsada a través de una cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y una sociedad, Transforma TSC SL, creada por la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que los investigadores dicen que "efectivamente llegó a mantener una actividad comercial".

En un informe remitido al juez instructor Juan Carlos Peinado, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO analiza el "caso particular" de la mujer del jefe del Ejecutivo en un apartado que titula "Vinculaciones y analogías de la plataforma con el entorno privado-empresarial de Begoña Gómez".

En este sentido, los agentes indagan en un "posible beneficio como directora de la cátedra y administradora única de la sociedad Transforma TSC SL", partiendo de la base de que ella "asume determinados gastos desde su esfera personal que juegan en favor de la plataforma".

Es el caso concreto del pago de los registros de ambas marcas por valor de 127,88 euros y 206,57 euros, respectivamente, así como un pago adicional de 23,19 euros relacionado con una modificación introducida en esta última. También asume, según la UCO, dos costes derivados del registro del dominio transformatsc.org por valor total de 118,58 euros.

Los investigadores destacan que, en otras ocasiones, pagos de cuantía similar o mayor fueron asumidos con fondos de la Complutense, y también identifica dos pagos que la propia Begoña Gómez realizó desde sus cuentas personales en favor de Sandra Anfaiha, señalando que esta última "adquiere un importante rol en la fase final del desarrollo de la herramienta".

"En todo caso", advierte la UCO, "se desconoce el motivo último de esos pagos, destacándose el de 10.04.2024 por valor de 3.570 euros, que se emite desde la cuenta bancaria titulada por la sociedad Transforma TSC SL", es decir, desde la empresa de la que los agentes apuntan a Begoña Gómez como administradora única.

De Transforma TSC precisa la UCO que "no se identifican elementos que la vinculen oficialmente con la cátedra, tales como adendas o algún otro mecanismo de colaboración", aunque sí subraya la "analogía" entre la denominación de esta sociedad creada por Begoña Gómez y la plataforma de la Complutense, "literal y mediante el logo".

"Tanto el objeto social de la mercantil como los propósitos de la plataforma se encuentran íntimamente relacionados con el fomento de los objetivos de desarrollo sostenible a ser tenidos en cuenta por organizaciones o pymes", apunta.

DUDAS RAZONABLES

Por este motivo, los investigadores sostienen que "pueden derivarse dudas razonables" sobre si Transforma TSC es una de las entidades responsables detrás de la plataforma de la Complutense.

También aportan datos como que esta sociedad se encontró activa desde el 21 de noviembre de 2023 hasta, "como máximo", el 30 de junio de 2024, cuando se declaró la inactividad por motivos que la UCO subraya en un primer momento que desconoce.

No obstante, los investigadores lo relacionan acto seguido con la apertura del procedimiento judicial y la querella de Hazte Oír por supuesta apropiación indebida de la plataforma el 6 de junio de 2024.

En cualquier caso, la UCO certifica que Transforma TSC tuvo actividad comercial "más allá de la intencionalidad o pretensiones perseguidas comercialmente", remitiéndose a los pagos percibidos de la sociedad Innovación Hexagonal por valor total de 6.687,85 euros y "de la que varios miembros se registraron en la plataforma".