La UCO lanza una operación por una nueva pieza secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional

Archivo - Imagen de archivo de dos agentes de la UCO saliendo de la sede de Acciona en Bilbao, a 14 de noviembre de 2025, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). - H.Bilbao - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevan a cabo una operación desde primera hora de la mañana de este jueves relacionada con la apertura de una pieza separada secreta del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, según han confirmado a Europa Press fuentes del caso.

Por el momento no ha trascendido a qué personas afectan estas diligencias, en las que también participa la Fiscalía Anticorrupción, si bien se producen después de que el juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, acordara ayer, miércoles, la apertura de una nueva pieza después de recibir un informe de la UCO del que, por ahora, tampoco se conoce el contenido.

El instructor indaga en el marco del 'caso Koldo' en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen al caso las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

La rama de las mascarillas fue parcialmente juzgada por el Tribunal Supremo, que sentó en el banquillo de los acusados al exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama debido a la condición de diputado aforado que tenía el extitular de Transportes cuando fue procesado.

El alto tribunal condenó a los tres a penas de cárcel --Ábalos a 24 años, Koldo a 19 y Aldama a cuatro--, aunque permitió al empresario y comisionista no entrar en prisión por su colaboración con la justicia y con la condición de que no vuelva a delinquir.

Moreno también investiga en la causa presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que también está secreta.