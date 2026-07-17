La UCO sospecha de 18.000 euros ingresados por Cerdán y detecta que disfrutó con su familia de 323.000 de Servinabar

Archivo - El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 12 de junio de 2025, en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tuvo 18.261 euros en "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido" y ha señalado que disfrutó junto a su familia de 323.178 euros procedentes de Servinabar, la constructora en la que los investigadores le sitúan como socio del empresario Antxon Alonso.

De esa manera lo expone en un informe patrimonial sobre Cerdán, trasladado al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo' y al que ha tenido acceso Europa Press.

Los agentes desgranan la evolución anual de los beneficios del exdirigente y su familia, que alcanzaron "sus máximos entre los años 2019 y 2023", periodo en el que enmarcan tanto la denominada "etapa ministerial" de José Luis Ábalos como ministro de Transportes, cuando Acciona resultó adjudicataria de obras investigadas, y la "etapa post-ministerial", en la que Cerdán fue nombrado secretario de Organización del PSOE, relevando en ese cargo a Ábalos.

Apuntan a "una posible fuente de ingresos no declarada" por Cerdán, a la que llegan a través de "indicios" como "ingresos en efectivo de origen aparentemente desconocido entre 2014 y 2017 por valor de 18.261,56 euros".

También mencionan la "reducción de gastos con tarjeta y disposiciones de efectivo a partir de 2019, coincidiendo temporalmente con la 'etapa ministerial' de Ábalos y la adjudicación a Acciona Construcción de los expedientes objeto de investigación".

Hacen hincapié en "liquidaciones de gastos declaradas por el PSOE y el Congreso de los Diputados por totales superiores a las disposiciones de efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados".

E inciden en ingresos en efectivo realizados por Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, y su expareja Patricia Uriz para "abonar las cuotas del 'renting' de un vehículo".

ALQUILER DE CASAS, TARJETA O NÓMINAS

Asimismo, la UCO señala que Cerdán y algunos miembros de su familia "habrían disfrutado de unos beneficios, entre los años 2015 y 2024, que se han cuantificado en, al menos, 323.178,41 euros".

Los investigadores indican que, entre finales de 2021 y principios de 2022, Servinabar negoció la compra de un inmueble en Madrid para Cerdán por importe cercano al millón de euros, "frustrándose finalmente la operación tras retirarse la parte vendedora".

"Este extremo pone de manifiesto, en conjunto con los bienes efectivamente disfrutados, la plena disposición por parte de Cerdán de los fondos de Servinabar", exponen.

Según recapitulan, hubo bienes y beneficios de los que habrían sido destinatarios o beneficiarios tanto Cerdán como personas de su entorno familiar, que fueron "soportados principalmente por Servinabar, de forma directa o indirecta", como el alquiler de varias casas o una tarjeta del exdirigente, o nóminas de su esposa, Francisca Muñoz, y su hermana Belén en empresas relacionadas.

Los agentes resaltan la "preponderancia" de Acciona como "principal fuente de ingresos de Servinabar" entre 2015 y 2025, y más específicamente entre 2018 y 2021, el periodo en el que Ábalos llegó al Ministerio de Transportes y cuando le fueron adjudicadas las licitaciones bajo sospecha a Acciona.

Este lapso de tiempo "resulta de especial interés", añaden, puesto que el porcentaje de ingresos de Servinabar procedentes de esa constructora supuso "cerca o más del 90% del total", destacando el año 2019, cuando fue del 95,72%, y el 2020, cuando alcanzó el 99,81%.

DINERO DEL PSOE NAVARRO NO REFLEJADO

La UCO apunta que Cerdán "habría recibido dinero en efectivo" del Partido Socialista de Navarra (PSN) "en al menos una ocasión que no consta reflejado en la información aportada por el propio partido", un dinero que le habría sido entregado el 28 de junio de 2016.

Igualmente, los investigadores detallan que entre 2014 y 2016, cuando era diputado del Parlamento de Navarra, el exdirigente socialista habría realizado "cuatro aportaciones en efectivo por un total de 4.700 euros".

"Analizadas las disposiciones en efectivo de los días previos a la realización de dichos ingresos, así como el cobro de gastos con cargo a la caja procedentes del PSN y PSOE, únicamente se ha localizado una retirada de 700 euros el 30 de diciembre de 2015 compatible con la aportación declarada el mismo día por importe de 650 euros, desconociéndose el origen de los tres ingresos restantes", indican.

La UCO insiste en que Cerdán pudo disponer de "una fuente de financiación alternativa que supliera tanto la necesidad de disponer de efectivo como la de asumir gastos con tarjeta".

Así lo infiere a partir del estudio de sus tarjetas, que "disminuyó considerablemente" entre 2018 y 2019, y de las retiradas de efectivo, que en 2019 sufrieron "una reducción drástica", pasando de 19.559 euros en 2018 a 1.250 euros en 2019, mientras que en 2020, 2022 y 2023 "se vieron reducidas a 0".