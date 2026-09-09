Moncloa insiste: La alerta del CNI no fue formal, fue "un WhatsApp ambiguo a un cargo menor" y no se elevó

Archivo - Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Moncloa ha insistido este miércoles en que la alerta emitida por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto a los llamamientos en redes sociales para un "asalto" a Ceuta un día antes de la entrada masiva de inmigrantes "no fue formal", afeándole que se tratara de "un WhatsApp ambiguo" enviado a "un cargo menor" y no lo elevara.

Los documentos desclasificados por el Gobierno sobre la crisis en Ceuta muestran que el CNI avisó a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil de un "llamamiento" en redes para llevar a cabo un "asalto por valla y mar" a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp el día 29 de julio.

El agente advierte de que en esos grupos en los que se alienta a la entrada masiva en Ceuta cuentan "con un total de 180.000" seguidores. "Para que te hagas una idea del alcance de la difusión", le dice a su interlocutor, un miembro del Gabinete de la Delegación del Gobierno.

El Gobierno viene manteniendo que "ningún informe previo" permitió prever la magnitud de los sucesos acaecidos en Ceuta el 30 de julio, mientras que la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido que el CNI y la inteligencia militar sí aportaron información los días previos. La Delegación del Gobierno en Ceuta emitió un comunicado para desmentir a la titular de Defensa. "Esta Delegación del Gobierno no recibió, en ningún momento, informe alguno que advirtiera de lo que iba a suceder el día 30 de julio", aseguró.

NI A SU CADENA DE MANDO NI AL GOBIERNO

Fuentes difundidas por Moncloa tras hacerse públicos los documentos repiten que las comunicaciones del CNI del día previo a la entrada masiva "nunca alertaron de una llegada masiva". Sobre la cifra de las 180.000 personas, Moncloa dice que "ya era conocido por otras instituciones y que en modo alguno constituía o fue interpretado como un indicador de escala o probabilidad prospectiva".

El Gobierno cree una "prueba de ello que el propio CNI no emitió ninguna alerta formal" y "se limitó a trasladar esa información por mensaje y breve llamada telefónica" al Gabinete de la Delegación del Gobierno de Ceuta y a la Unidad Central Especial número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil.

"En ningún momento el CNI envió un aviso o alerta formal a su cadena de mando ni a miembro alguno del Ejecutivo por ninguna vía", continúa Moncloa. "Un organismo que cree que al día siguiente va a producirse una entrada masiva no se limita a mandar un WhatsApp ambiguo a un cargo menor: lo eleva", agrega, incidiendo en que "esa es su responsabilidad y su competencia".